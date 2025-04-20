https://ria.ru/20250420/zima-2012394587.html

Умерла актриса Елизавета Зима

Умерла актриса Елизавета Зима - РИА Новости, 20.04.2025

Умерла актриса Елизавета Зима

Заслуженная артистка России актриса Елизавета Зима умерла в возрасте 79 лет, сообщил Смоленский государственный академический драматический театр имени А. С... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T15:42:00+03:00

2025-04-20T15:42:00+03:00

2025-04-20T17:16:00+03:00

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ленинград

ижевск

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Заслуженная артистка России актриса Елизавета Зима умерла в возрасте 79 лет, сообщил Смоленский государственный академический драматический театр имени А. С. Грибоедова на своем сайте. "Ушла из жизни легенда смоленской сцены Елизавета Корнеевна Зима. Мы скорбим всей душой о тяжелой утрате — ушла из жизни замечательная актриса, заслуженная артистка России Елизавета Корнеевна Зима", — указали в театре.Там добавили, что уход Зимы — огромная потеря для смоленской сцены. Ее запомнят артисткой с талантливой игрой, прекрасным голосом и неповторимыми образами. "Елизавета Корнеевна оставила неизгладимый след в искусстве и жизни каждого, кто имел честь работать рядом с ней", — указано в сообщении. Зима родилась 30 мая 1945 года в Ленинграде. Окончила музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. После служила в театрах Ижевска, Тамбова, Тулы, Советска. С 1991-го стала артисткой Смоленского драматического театра. Известна по ролям в спектаклях "Антоний и Клеопатра", "Собака на сене", "Марица", "Дачники", "Сильва", "Свадьба в Малиновке" и других. Кроме того, она преподавала вокал и сценическую речь. В 1997 году удостоена звания заслуженной артистки России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, ленинград, ижевск