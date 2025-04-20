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Умерла актриса Елизавета Зима - РИА Новости, 20.04.2025
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15:42 20.04.2025 (обновлено: 17:16 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/zima-2012394587.html
Умерла актриса Елизавета Зима
Умерла актриса Елизавета Зима - РИА Новости, 20.04.2025
Умерла актриса Елизавета Зима
Заслуженная артистка России актриса Елизавета Зима умерла в возрасте 79 лет, сообщил Смоленский государственный академический драматический театр имени А. С... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T15:42:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Заслуженная артистка России актриса Елизавета Зима умерла в возрасте 79 лет, сообщил Смоленский государственный академический драматический театр имени А. С. Грибоедова на своем сайте. &quot;Ушла из жизни легенда смоленской сцены Елизавета Корнеевна Зима. Мы скорбим всей душой о тяжелой утрате — ушла из жизни замечательная актриса, заслуженная артистка России Елизавета Корнеевна Зима&quot;, — указали в театре.Там добавили, что уход Зимы — огромная потеря для смоленской сцены. Ее запомнят артисткой с талантливой игрой, прекрасным голосом и неповторимыми образами. "Елизавета Корнеевна оставила неизгладимый след в искусстве и жизни каждого, кто имел честь работать рядом с ней", — указано в сообщении. Зима родилась 30 мая 1945 года в Ленинграде. Окончила музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. После служила в театрах Ижевска, Тамбова, Тулы, Советска. С 1991-го стала артисткой Смоленского драматического театра. Известна по ролям в спектаклях "Антоний и Клеопатра", "Собака на сене", "Марица", "Дачники", "Сильва", "Свадьба в Малиновке" и других. Кроме того, она преподавала вокал и сценическую речь. В 1997 году удостоена звания заслуженной артистки России.
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россия, ленинград, ижевск
Россия, Ленинград, Ижевск
Умерла актриса Елизавета Зима

Актриса Елизавета Зима умерла в возрасте 79 лет

© Фото : Смоленский государственный академический драматический театр им. А. С. ГрибоедоваАктриса Елизавета Зима
Актриса Елизавета Зима - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Фото : Смоленский государственный академический драматический театр им. А. С. Грибоедова
Актриса Елизавета Зима. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Заслуженная артистка России актриса Елизавета Зима умерла в возрасте 79 лет, сообщил Смоленский государственный академический драматический театр имени А. С. Грибоедова на своем сайте.
«

"Ушла из жизни легенда смоленской сцены Елизавета Корнеевна Зима. Мы скорбим всей душой о тяжелой утрате — ушла из жизни замечательная актриса, заслуженная артистка России Елизавета Корнеевна Зима", — указали в театре.

Там добавили, что уход Зимы — огромная потеря для смоленской сцены. Ее запомнят артисткой с талантливой игрой, прекрасным голосом и неповторимыми образами.
"Елизавета Корнеевна оставила неизгладимый след в искусстве и жизни каждого, кто имел честь работать рядом с ней", — указано в сообщении.
Зима родилась 30 мая 1945 года в Ленинграде. Окончила музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. После служила в театрах Ижевска, Тамбова, Тулы, Советска. С 1991-го стала артисткой Смоленского драматического театра.
Известна по ролям в спектаклях "Антоний и Клеопатра", "Собака на сене", "Марица", "Дачники", "Сильва", "Свадьба в Малиновке" и других. Кроме того, она преподавала вокал и сценическую речь.
В 1997 году удостоена звания заслуженной артистки России.
 
РоссияЛенинградИжевск
 
 
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