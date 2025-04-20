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Умерла актриса Елизавета Зима
Умерла актриса Елизавета Зима - РИА Новости, 20.04.2025
Умерла актриса Елизавета Зима
Заслуженная артистка России актриса Елизавета Зима умерла в возрасте 79 лет, сообщил Смоленский государственный академический драматический театр имени А. С... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T15:42:00+03:00
2025-04-20T15:42:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Заслуженная артистка России актриса Елизавета Зима умерла в возрасте 79 лет, сообщил Смоленский государственный академический драматический театр имени А. С. Грибоедова на своем сайте. "Ушла из жизни легенда смоленской сцены Елизавета Корнеевна Зима. Мы скорбим всей душой о тяжелой утрате — ушла из жизни замечательная актриса, заслуженная артистка России Елизавета Корнеевна Зима", — указали в театре.Там добавили, что уход Зимы — огромная потеря для смоленской сцены. Ее запомнят артисткой с талантливой игрой, прекрасным голосом и неповторимыми образами. "Елизавета Корнеевна оставила неизгладимый след в искусстве и жизни каждого, кто имел честь работать рядом с ней", — указано в сообщении. Зима родилась 30 мая 1945 года в Ленинграде. Окончила музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. После служила в театрах Ижевска, Тамбова, Тулы, Советска. С 1991-го стала артисткой Смоленского драматического театра. Известна по ролям в спектаклях "Антоний и Клеопатра", "Собака на сене", "Марица", "Дачники", "Сильва", "Свадьба в Малиновке" и других. Кроме того, она преподавала вокал и сценическую речь. В 1997 году удостоена звания заслуженной артистки России.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, ленинград, ижевск
Россия, Ленинград, Ижевск
Умерла актриса Елизавета Зима
Актриса Елизавета Зима умерла в возрасте 79 лет
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
Заслуженная артистка России актриса Елизавета Зима умерла в возрасте 79 лет, сообщил Смоленский государственный академический драматический театр имени А. С. Грибоедова на своем сайте
.
«
"Ушла из жизни легенда смоленской сцены Елизавета Корнеевна Зима. Мы скорбим всей душой о тяжелой утрате — ушла из жизни замечательная актриса, заслуженная артистка России Елизавета Корнеевна Зима", — указали в театре.
Там добавили, что уход Зимы — огромная потеря для смоленской сцены. Ее запомнят артисткой с талантливой игрой, прекрасным голосом и неповторимыми образами.
"Елизавета Корнеевна оставила неизгладимый след в искусстве и жизни каждого, кто имел честь работать рядом с ней", — указано в сообщении.
Зима родилась 30 мая 1945 года в Ленинграде
. Окончила музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. После служила в театрах Ижевска
, Тамбова
, Тулы
, Советска
. С 1991-го стала артисткой Смоленского драматического театра.
Известна по ролям в спектаклях "Антоний и Клеопатра", "Собака на сене", "Марица", "Дачники", "Сильва", "Свадьба в Малиновке" и других. Кроме того, она преподавала вокал и сценическую речь.
В 1997 году удостоена звания заслуженной артистки России.