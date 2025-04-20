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Адвокат разъяснила, кто заплатит за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ - РИА Новости, 20.04.2025
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02:15 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/zhkkh-2012329695.html
Адвокат разъяснила, кто заплатит за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ
Адвокат разъяснила, кто заплатит за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ - РИА Новости, 20.04.2025
Адвокат разъяснила, кто заплатит за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ
Ответственность в сфере расчетов за услуги ЖКХ лежит не только на квартировладельцах, но и на управляющих компаниях и ресурсоснабжающих организациях, рассказала РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T02:15:00+03:00
2025-04-20T02:15:00+03:00
общество
россия
жкх
елена кудерко
жилье
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ответственность в сфере расчетов за услуги ЖКХ лежит не только на квартировладельцах, но и на управляющих компаниях и ресурсоснабжающих организациях, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.Если в платежках появились несоразмерно большие суммы, либо они явно не соответствуют показаниям счетчиков, велика вероятность ошибки. В этом случае можно не платить, а уведомить свою УК или РСО, советует адвокат."ИменноУК занимается расчетом платы за большинство коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, водоотведение и т.д.), а также за содержание и ремонт общего имущества дома", — пояснила Кудерко.В случае ошибки они обязаны разобраться в ситуации, пересчитать сумму и выставить верный счет за услуги. Неправомерное завышение платы грозит УК наказанием — согласно ст. 157 Жилищного кодекса, за это полагается штраф в пользу собственника в размере 50% от излишне начисленной суммы. Помимо этого, государство может оштрафовать УК по ст. 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях на 250 -300 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250411/pereplata-2010590991.html
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общество, россия, жкх, елена кудерко, жилье
Общество, Россия, ЖКХ, Елена Кудерко, Жилье
Адвокат разъяснила, кто заплатит за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ

Адвокат Кудерко: ответственность за расчеты за ЖКХ лежит на владельцах и УК

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчета на оплату ЖКХ
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Счета на оплату ЖКХ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ответственность в сфере расчетов за услуги ЖКХ лежит не только на квартировладельцах, но и на управляющих компаниях и ресурсоснабжающих организациях, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.
Если в платежках появились несоразмерно большие суммы, либо они явно не соответствуют показаниям счетчиков, велика вероятность ошибки. В этом случае можно не платить, а уведомить свою УК или РСО, советует адвокат.
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"ИменноУК занимается расчетом платы за большинство коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, водоотведение и т.д.), а также за содержание и ремонт общего имущества дома", — пояснила Кудерко.
В случае ошибки они обязаны разобраться в ситуации, пересчитать сумму и выставить верный счет за услуги. Неправомерное завышение платы грозит УК наказанием — согласно ст. 157 Жилищного кодекса, за это полагается штраф в пользу собственника в размере 50% от излишне начисленной суммы. Помимо этого, государство может оштрафовать УК по ст. 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях на 250 -300 тысяч рублей.
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