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Азиатским подвидам речного бобра угрожает исчезновение, заявил ученый - РИА Новости, 20.04.2025
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07:44 20.04.2025 (обновлено: 07:51 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/zhivotnye-2012349682.html
Азиатским подвидам речного бобра угрожает исчезновение, заявил ученый
Азиатским подвидам речного бобра угрожает исчезновение, заявил ученый - РИА Новости, 20.04.2025
Азиатским подвидам речного бобра угрожает исчезновение, заявил ученый
Популяция речного бобра в России не вызывает опасений, однако азиатские подвиды находятся под угрозой исчезновения, например, тувинских бобров осталось меньше... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T07:44:00+03:00
2025-04-20T07:51:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Популяция речного бобра в России не вызывает опасений, однако азиатские подвиды находятся под угрозой исчезновения, например, тувинских бобров осталось меньше 100, сообщил РИА Новости научный сотрудник Воронежского биосферного заповедника имени В.М. Пескова Владимир Лавров. Ранее в Минприроды РФ сообщили РИА Новости, что количество речных бобров в России выросло на 30% за 10 лет и достигло почти 804 тысяч. Численность европейского бобра за десятилетний период выросла с 606 тысяч до 795,2 тысячи особей. "Половина из них воронежского происхождения, a вторая половина - белорусские бобры. У нас восточно-европейский подвид, но в обиходе мы называем их воронежскими… Для России такое количество бобров – это нормально. У нас промысел восстановлен в 60-х годах прошлого века, то есть, там, где бобра много, охотникам продают лицензии", - сказал Лавров. По его словам, под угрозой исчезновения находятся только азиатские подвиды бобра – западносибирский (их осталось около 200), тувинский (около 100) и монгольский (около 1,5 тысячи). "Они под общим названием "азиатский бобр" до сих пор в Красной книге, а с нашим бобром все нормально", - пояснил эксперт.
https://ria.ru/20241004/vykhukhol-1976285885.html
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россия, общество
Россия, Общество
Азиатским подвидам речного бобра угрожает исчезновение, заявил ученый

Биолог Лавров: азиатским подвидам речного бобра угрожает исчезновение

© РИА Новости / Владимир МинкевичБобер
Бобер - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Владимир Минкевич
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Популяция речного бобра в России не вызывает опасений, однако азиатские подвиды находятся под угрозой исчезновения, например, тувинских бобров осталось меньше 100, сообщил РИА Новости научный сотрудник Воронежского биосферного заповедника имени В.М. Пескова Владимир Лавров.
Ранее в Минприроды РФ сообщили РИА Новости, что количество речных бобров в России выросло на 30% за 10 лет и достигло почти 804 тысяч. Численность европейского бобра за десятилетний период выросла с 606 тысяч до 795,2 тысячи особей.
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"Половина из них воронежского происхождения, a вторая половина - белорусские бобры. У нас восточно-европейский подвид, но в обиходе мы называем их воронежскими… Для России такое количество бобров – это нормально. У нас промысел восстановлен в 60-х годах прошлого века, то есть, там, где бобра много, охотникам продают лицензии", - сказал Лавров.
По его словам, под угрозой исчезновения находятся только азиатские подвиды бобра – западносибирский (их осталось около 200), тувинский (около 100) и монгольский (около 1,5 тысячи).
"Они под общим названием "азиатский бобр" до сих пор в Красной книге, а с нашим бобром все нормально", - пояснил эксперт.
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