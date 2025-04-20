https://ria.ru/20250420/zhivotnye-2012349682.html

Азиатским подвидам речного бобра угрожает исчезновение, заявил ученый

Азиатским подвидам речного бобра угрожает исчезновение, заявил ученый - РИА Новости, 20.04.2025

Азиатским подвидам речного бобра угрожает исчезновение, заявил ученый

Популяция речного бобра в России не вызывает опасений, однако азиатские подвиды находятся под угрозой исчезновения, например, тувинских бобров осталось меньше... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T07:44:00+03:00

2025-04-20T07:44:00+03:00

2025-04-20T07:51:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Популяция речного бобра в России не вызывает опасений, однако азиатские подвиды находятся под угрозой исчезновения, например, тувинских бобров осталось меньше 100, сообщил РИА Новости научный сотрудник Воронежского биосферного заповедника имени В.М. Пескова Владимир Лавров. Ранее в Минприроды РФ сообщили РИА Новости, что количество речных бобров в России выросло на 30% за 10 лет и достигло почти 804 тысяч. Численность европейского бобра за десятилетний период выросла с 606 тысяч до 795,2 тысячи особей. "Половина из них воронежского происхождения, a вторая половина - белорусские бобры. У нас восточно-европейский подвид, но в обиходе мы называем их воронежскими… Для России такое количество бобров – это нормально. У нас промысел восстановлен в 60-х годах прошлого века, то есть, там, где бобра много, охотникам продают лицензии", - сказал Лавров. По его словам, под угрозой исчезновения находятся только азиатские подвиды бобра – западносибирский (их осталось около 200), тувинский (около 100) и монгольский (около 1,5 тысячи). "Они под общим названием "азиатский бобр" до сих пор в Красной книге, а с нашим бобром все нормально", - пояснил эксперт.

https://ria.ru/20241004/vykhukhol-1976285885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество