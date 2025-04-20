https://ria.ru/20250420/zemletryasenie-2012418694.html
В Индонезии произошло землетрясение
В Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 20.04.2025
В Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на острове Серам в Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T21:42:00+03:00
2025-04-20T21:42:00+03:00
2025-04-20T21:42:00+03:00
в мире
индонезия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
землетрясение
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на острове Серам в Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 18.19 по времени UTC (21.19 мск) в 295 километрах к югу от индонезийского города Соронг с населением 125 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 34 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20250419/afganistan-2012240060.html
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в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), землетрясение
В мире, Индонезия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Землетрясение
В Индонезии произошло землетрясение
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5