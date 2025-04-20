https://ria.ru/20250420/zasedanie-2012382797.html
Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии
Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 20.04.2025
Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание военно-промышленной комиссии, а также встретится с главами больших и малых российских городов РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T14:27:00+03:00
2025-04-20T14:27:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание военно-промышленной комиссии, а также встретится с главами больших и малых российских городов и сёл, сообщил тележурналист программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" Павел Зарубин. Кроме того, глава государства проведет совещания по экономическим вопросам и с членами Совбеза РФ, сообщается в видео, опубликованном в Telegram-канале Зарубина. В планах президента РФ также переговоры с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит Россию с государственным визитом. Они ожидаются во вторник, 22 апреля.
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россия, оман, павел зарубин, владимир путин
Россия, Оман, Павел Зарубин, Владимир Путин
Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии
Путин на следующей неделе проведет заседание военно-промышленной комиссии