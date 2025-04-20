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ВСУ до начала перемирия потеряли до 245 военных в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 20.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 20.04.2025 (обновлено: 12:30 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/zapad-2012372266.html
ВСУ до начала перемирия потеряли до 245 военных в зоне действия "Запада"
ВСУ до начала перемирия потеряли до 245 военных в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 20.04.2025
ВСУ до начала перемирия потеряли до 245 военных в зоне действия "Запада"
Российская группировка войск "Запад" до объявления пасхального перемирия уничтожила до 245 военных и технику ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T12:14:00+03:00
2025-04-20T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" до объявления пасхального перемирия уничтожила до 245 военных и технику ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."Противник потерял до 245 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожено три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250420/oon-2012351608.html
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Варвара Скокшина
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ до начала перемирия потеряли до 245 военных в зоне действия "Запада"

ВСУ до начала перемирия потеряли до 245 военных и танк в зоне действия "Запада"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" до объявления пасхального перемирия уничтожила до 245 военных и технику ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Противник потерял до 245 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожено три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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