https://ria.ru/20250420/zapad-2012372266.html
ВСУ до начала перемирия потеряли до 245 военных в зоне действия "Запада"
ВСУ до начала перемирия потеряли до 245 военных в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 20.04.2025
ВСУ до начала перемирия потеряли до 245 военных в зоне действия "Запада"
Российская группировка войск "Запад" до объявления пасхального перемирия уничтожила до 245 военных и технику ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T12:14:00+03:00
2025-04-20T12:14:00+03:00
2025-04-20T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" до объявления пасхального перемирия уничтожила до 245 военных и технику ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."Противник потерял до 245 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожено три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ до начала перемирия потеряли до 245 военных в зоне действия "Запада"
ВСУ до начала перемирия потеряли до 245 военных и танк в зоне действия "Запада"