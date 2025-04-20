https://ria.ru/20250420/zapad-2012372266.html

ВСУ до начала перемирия потеряли до 245 военных в зоне действия "Запада"

ВСУ до начала перемирия потеряли до 245 военных в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 20.04.2025

ВСУ до начала перемирия потеряли до 245 военных в зоне действия "Запада"

Российская группировка войск "Запад" до объявления пасхального перемирия уничтожила до 245 военных и технику ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T12:14:00+03:00

2025-04-20T12:14:00+03:00

2025-04-20T12:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" до объявления пасхального перемирия уничтожила до 245 военных и технику ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."Противник потерял до 245 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожено три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250420/oon-2012351608.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины