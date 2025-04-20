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Врач рассказал, кому нельзя есть яйца в праздники - РИА Новости, 20.04.2025
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04:07 20.04.2025 (обновлено: 05:09 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/yaytsa-2012342353.html
Врач рассказал, кому нельзя есть яйца в праздники
Врач рассказал, кому нельзя есть яйца в праздники - РИА Новости, 20.04.2025
Врач рассказал, кому нельзя есть яйца в праздники
Отказаться от яиц следует людям, имеющим проблемы с желчным пузырем, с заболеваниями печени, с почечной недостаточностью и аллергией на куриный белок, сообщил... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T04:07:00+03:00
2025-04-20T05:09:00+03:00
общество
андрей тяжельников
пасха
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Отказаться от яиц следует людям, имеющим проблемы с желчным пузырем, с заболеваниями печени, с почечной недостаточностью и аллергией на куриный белок, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников."Яйцо — хороший питательный продукт, и в настоящее время практически сняты ограничения по количеству его употребления. Взрослый здоровый человек может съедать даже несколько яиц в день в зависимости от количества другой пищи. Важно не превышать общее количество калорий. Отказаться от традиционного пасхального угощения следует людям, имеющим проблемы с желчным пузырем, с заболеваниями печени, с почечной недостаточностью, аллергией на куриный белок", — рассказал он. По его словам, для тех, кто держал пост и ограничивал себя в животном белке, можно позволить в праздники не более одного-двух яиц в день. К привычному питанию после поста нужно возвращаться постепенно и начинать с небольших порций, иначе можно получить проблемы с ЖКТ, предупредил врач. "Последние исследования ученых реабилитировали яичные желтки. В основном опасения были из-за холестерина. Но, как оказалось, употребление желтков не приводит к нездоровому содержанию уровня холестерина в крови, зато дает много полезных питательных веществ. Поэтому тем людям, у которых нет ограничений по здоровью, можно съедать яйца вместе с желтками. Главное — соблюдать меру", — отметил Тяжельников. Кроме того, собеседник агентства рассказал, что самые безобидные красители — натуральные: луковая шелуха, куркума, чай, свекольный сок. Также безопасны специальные пищевые красители, которые продаются в магазинах. А от любых других красок, которые не относятся к пищевым, нужно категорически отказаться, заключил медик.
https://ria.ru/20250419/vrach-2012220623.html
https://ria.ru/20250419/krashenki-1856777187.html
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общество, андрей тяжельников, пасха, здоровье - общество
Общество, Андрей Тяжельников, Пасха, Здоровье - Общество
Врач рассказал, кому нельзя есть яйца в праздники

Врач Тяжельников посоветовал отказаться от яиц людям с заболеваниями печени

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПасхальные яйца
Пасхальные яйца - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пасхальные яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Отказаться от яиц следует людям, имеющим проблемы с желчным пузырем, с заболеваниями печени, с почечной недостаточностью и аллергией на куриный белок, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Яйцо — хороший питательный продукт, и в настоящее время практически сняты ограничения по количеству его употребления. Взрослый здоровый человек может съедать даже несколько яиц в день в зависимости от количества другой пищи. Важно не превышать общее количество калорий. Отказаться от традиционного пасхального угощения следует людям, имеющим проблемы с желчным пузырем, с заболеваниями печени, с почечной недостаточностью, аллергией на куриный белок", — рассказал он.
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По его словам, для тех, кто держал пост и ограничивал себя в животном белке, можно позволить в праздники не более одного-двух яиц в день. К привычному питанию после поста нужно возвращаться постепенно и начинать с небольших порций, иначе можно получить проблемы с ЖКТ, предупредил врач.
«
"Последние исследования ученых реабилитировали яичные желтки. В основном опасения были из-за холестерина. Но, как оказалось, употребление желтков не приводит к нездоровому содержанию уровня холестерина в крови, зато дает много полезных питательных веществ. Поэтому тем людям, у которых нет ограничений по здоровью, можно съедать яйца вместе с желтками. Главное — соблюдать меру", — отметил Тяжельников.
Кроме того, собеседник агентства рассказал, что самые безобидные красители — натуральные: луковая шелуха, куркума, чай, свекольный сок. Также безопасны специальные пищевые красители, которые продаются в магазинах. А от любых других красок, которые не относятся к пищевым, нужно категорически отказаться, заключил медик.
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