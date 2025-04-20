https://ria.ru/20250420/yaytsa-2012342353.html

Врач рассказал, кому нельзя есть яйца в праздники

Врач рассказал, кому нельзя есть яйца в праздники - РИА Новости, 20.04.2025

Врач рассказал, кому нельзя есть яйца в праздники

Отказаться от яиц следует людям, имеющим проблемы с желчным пузырем, с заболеваниями печени, с почечной недостаточностью и аллергией на куриный белок, сообщил... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T04:07:00+03:00

2025-04-20T04:07:00+03:00

2025-04-20T05:09:00+03:00

общество

андрей тяжельников

пасха

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Отказаться от яиц следует людям, имеющим проблемы с желчным пузырем, с заболеваниями печени, с почечной недостаточностью и аллергией на куриный белок, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников."Яйцо — хороший питательный продукт, и в настоящее время практически сняты ограничения по количеству его употребления. Взрослый здоровый человек может съедать даже несколько яиц в день в зависимости от количества другой пищи. Важно не превышать общее количество калорий. Отказаться от традиционного пасхального угощения следует людям, имеющим проблемы с желчным пузырем, с заболеваниями печени, с почечной недостаточностью, аллергией на куриный белок", — рассказал он. По его словам, для тех, кто держал пост и ограничивал себя в животном белке, можно позволить в праздники не более одного-двух яиц в день. К привычному питанию после поста нужно возвращаться постепенно и начинать с небольших порций, иначе можно получить проблемы с ЖКТ, предупредил врач. "Последние исследования ученых реабилитировали яичные желтки. В основном опасения были из-за холестерина. Но, как оказалось, употребление желтков не приводит к нездоровому содержанию уровня холестерина в крови, зато дает много полезных питательных веществ. Поэтому тем людям, у которых нет ограничений по здоровью, можно съедать яйца вместе с желтками. Главное — соблюдать меру", — отметил Тяжельников. Кроме того, собеседник агентства рассказал, что самые безобидные красители — натуральные: луковая шелуха, куркума, чай, свекольный сок. Также безопасны специальные пищевые красители, которые продаются в магазинах. А от любых других красок, которые не относятся к пищевым, нужно категорически отказаться, заключил медик.

https://ria.ru/20250419/vrach-2012220623.html

https://ria.ru/20250419/krashenki-1856777187.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, андрей тяжельников, пасха, здоровье - общество