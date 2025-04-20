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Водитель упавшего в Яузу автомобиля самостоятельно выбрался из машины

Водитель упавшего в Яузу автомобиля самостоятельно выбрался из машины - РИА Новости, 20.04.2025

Водитель упавшего в Яузу автомобиля самостоятельно выбрался из машины

Водитель упавшего в Яузу на Рубцовской набережной в Москве авто самостоятельно выбрался из машины, он не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T13:32:00+03:00

2025-04-20T13:32:00+03:00

2025-04-20T15:38:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Водитель упавшего в Яузу на Рубцовской набережной в Москве авто самостоятельно выбрался из машины, он не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы. "Сегодня на Рубцовской набережной произошло ДТП. Водитель самостоятельно покинул салон автомашины, в медицинской помощи не нуждается", - сообщили в пресс-службе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и влетел в ограждение, после чего машина упала в реку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20250118/dtp-1994345200.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия