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Водитель упавшего в Яузу автомобиля самостоятельно выбрался из машины
Водитель упавшего в Яузу автомобиля самостоятельно выбрался из машины - РИА Новости, 20.04.2025
Водитель упавшего в Яузу автомобиля самостоятельно выбрался из машины
Водитель упавшего в Яузу на Рубцовской набережной в Москве авто самостоятельно выбрался из машины, он не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T13:32:00+03:00
2025-04-20T13:32:00+03:00
2025-04-20T15:38:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Водитель упавшего в Яузу на Рубцовской набережной в Москве авто самостоятельно выбрался из машины, он не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы. "Сегодня на Рубцовской набережной произошло ДТП. Водитель самостоятельно покинул салон автомашины, в медицинской помощи не нуждается", - сообщили в пресс-службе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и влетел в ограждение, после чего машина упала в реку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Водитель упавшего в Яузу автомобиля самостоятельно выбрался из машины
Водитель упавшего в Яузу авто самостоятельно выбрался из машины, он не пострадал