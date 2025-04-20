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Водитель упавшего в Яузу автомобиля самостоятельно выбрался из машины - РИА Новости, 20.04.2025
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13:32 20.04.2025 (обновлено: 15:38 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/yauza-2012379331.html
Водитель упавшего в Яузу автомобиля самостоятельно выбрался из машины
Водитель упавшего в Яузу автомобиля самостоятельно выбрался из машины - РИА Новости, 20.04.2025
Водитель упавшего в Яузу автомобиля самостоятельно выбрался из машины
Водитель упавшего в Яузу на Рубцовской набережной в Москве авто самостоятельно выбрался из машины, он не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T13:32:00+03:00
2025-04-20T15:38:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Водитель упавшего в Яузу на Рубцовской набережной в Москве авто самостоятельно выбрался из машины, он не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы. "Сегодня на Рубцовской набережной произошло ДТП. Водитель самостоятельно покинул салон автомашины, в медицинской помощи не нуждается", - сообщили в пресс-службе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и влетел в ограждение, после чего машина упала в реку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Водитель упавшего в Яузу автомобиля самостоятельно выбрался из машины

Водитель упавшего в Яузу авто самостоятельно выбрался из машины, он не пострадал

© АГН "Москва" / Мобильный репортерРабота оперативных служб по подъему автомобиля Toyota, упавшего в реку Яузу Рубцовской набережной
Работа оперативных служб по подъему автомобиля Toyota, упавшего в реку Яузу Рубцовской набережной - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Работа оперативных служб по подъему автомобиля Toyota, упавшего в реку Яузу Рубцовской набережной
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Водитель упавшего в Яузу на Рубцовской набережной в Москве авто самостоятельно выбрался из машины, он не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
«
"Сегодня на Рубцовской набережной произошло ДТП. Водитель самостоятельно покинул салон автомашины, в медицинской помощи не нуждается", - сообщили в пресс-службе.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и влетел в ограждение, после чего машина упала в реку.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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