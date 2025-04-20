https://ria.ru/20250420/vzryvy-2012364887.html

В Донецке прогремело не менее трех взрывов

В Донецке прогремело не менее трех взрывов - РИА Новости, 20.04.2025

В Донецке прогремело не менее трех взрывов

В Донецке во время пасхального перемирия прогремело как минимум три взрыва, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T10:46:00+03:00

2025-04-20T10:46:00+03:00

2025-04-20T11:47:00+03:00

происшествия

донецк

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. В Донецке во время пасхального перемирия прогремело как минимум три взрыва, передает корреспондент РИА Новости.Взрывы прогремели после 9:00. Наблюдается крупное задымление в одном из районов города. На место происшествия выехали спасательные службы.Перед этим управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что утром ВСУ, несмотря на перемирие, обстреляли Горловку. По городу выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров.В субботу президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18:00 мск 19 апреля и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как заявил глава государства, он исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что армия должна быть готова к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html

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донецк

украина

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

происшествия, донецк, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины