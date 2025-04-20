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В Донецке прогремело не менее трех взрывов - РИА Новости, 20.04.2025
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16:07 20.04.2025
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В Донецке прогремело не менее трех взрывов
В Донецке прогремело не менее трех взрывов - РИА Новости, 20.04.2025
В Донецке прогремело не менее трех взрывов
В Донецке во время пасхального перемирия прогремело как минимум три взрыва, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T16:07:00+03:00
2025-04-20T16:07:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. В Донецке во время пасхального перемирия прогремело как минимум три взрыва, передает корреспондент РИА Новости.Они прогремели после 9:00. В одном из районов Донецка крупное задымление.На место инцидента выехали спасательные службы.Перед этим ВСУ, несмотря на перемирие, обстреляли Горловку. Утром по городу выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров.Как позднее сообщило Минобороны, после начала объявленного президентом Владимиром Путиным пасхального перемирия ВСУ неоднократно нарушили режим прекращения огня, проведя сотни артобстрелов и нанося удары дронами. В результате атак противника в российских регионах погибли и пострадали мирные жители.В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18:00 мск 19 апреля и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как заявил глава государства, он исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что армия должна быть готова к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
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донецк, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
В Донецке прогремело не менее трех взрывов

В Донецке во время пасхального перемирия прогремели три взрыва

© Фото : соцсетиДым над Донецком
Дым над Донецком - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Фото : соцсети
Дым над Донецком
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ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. В Донецке во время пасхального перемирия прогремело как минимум три взрыва, передает корреспондент РИА Новости.
Они прогремели после 9:00. В одном из районов Донецка крупное задымление.
© Фото : соцсетиДым над Донецком. 20 апреля 2025
Дым над Донецком. 20 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Фото : соцсети
Дым над Донецком. 20 апреля 2025
На место инцидента выехали спасательные службы.
Перед этим ВСУ, несмотря на перемирие, обстреляли Горловку. Утром по городу выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров.
Как позднее сообщило Минобороны, после начала объявленного президентом Владимиром Путиным пасхального перемирия ВСУ неоднократно нарушили режим прекращения огня, проведя сотни артобстрелов и нанося удары дронами. В результате атак противника в российских регионах погибли и пострадали мирные жители.
В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18:00 мск 19 апреля и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как заявил глава государства, он исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что армия должна быть готова к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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