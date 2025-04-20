https://ria.ru/20250420/vsu-2012391279.html

ВСУ четвертый раз за день атаковали Горловку

ВСУ четвертый раз за день атаковали Горловку - РИА Новости, 20.04.2025

ВСУ четвертый раз за день атаковали Горловку

ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи БПЛА, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, это уже четвертая атака на... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T15:27:00+03:00

2025-04-20T15:27:00+03:00

2025-04-20T15:28:00+03:00

в мире

горловка

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россия

владимир путин

иван приходько

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи БПЛА, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, это уже четвертая атака на город за воскресенье, сообщило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее в воскресенье ВСУ уже трижды обстреляли Горловку, применив ствольную артиллерию натовского калибра и кассетные боеприпасы. Мэр города Иван Приходько сообщал об одном мирном жителе, пострадавшем в результате обстрелов. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 12.30 (совпадает с мск - ред.): 14.35 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

https://ria.ru/20250420/peremirie-2012383811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, украина, россия, владимир путин, иван приходько, вооруженные силы украины, нато