ВСУ обстреляли Белгородскую область в нарушение перемирия
Гладков: ВСУ выпустили по Краснояружскому району 90 снарядов, нарушая перемирие
Осколки снарядов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Краснояружскому району Белгородской области 90 снарядов, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 32 населенных пункта в восьми районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 102 снаряда и зафиксированы атаки 78 беспилотников, из них 20 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 11 частных домовладениях, сельхозпредприятии, объекте связи и 13 транспортных средствах.
"В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Репяховка и Староселье выпущено 90 боеприпасов в ходе 16 обстрелов и совершены атаки 24 беспилотников. Без последствий. В Ракитянском районе село Новоленинское атаковано одним беспилотником. Последствий нет. В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Вознесеновка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Мухин атакованы 25 беспилотниками", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе два села атакованы 4 беспилотниками. В Валуйском округе по шести селам совершены атаки 6 беспилотников. В Волоконовском районе по трем населенным пунктам нанесены удары 6 беспилотников. В Грайворонском муниципальном округе по шести населенным пунктам выпущено 12 боеприпасов и совершены атаки 11 беспилотников. В Яковлевском муниципальном округе город Строитель атакован одним беспилотником.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.