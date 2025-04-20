https://ria.ru/20250420/vsu-2012386715.html

ВСУ обстреляли Белгородскую область в нарушение перемирия

ВСУ обстреляли Белгородскую область в нарушение перемирия - РИА Новости, 20.04.2025

ВСУ обстреляли Белгородскую область в нарушение перемирия

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Краснояружскому району Белгородской области 90 снарядов, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T14:49:00+03:00

2025-04-20T14:49:00+03:00

2025-04-20T14:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

ракитянский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

пасхальное перемирие, объявленное путиным

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Краснояружскому району Белгородской области 90 снарядов, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 32 населенных пункта в восьми районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 102 снаряда и зафиксированы атаки 78 беспилотников, из них 20 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 11 частных домовладениях, сельхозпредприятии, объекте связи и 13 транспортных средствах. "В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Репяховка и Староселье выпущено 90 боеприпасов в ходе 16 обстрелов и совершены атаки 24 беспилотников. Без последствий. В Ракитянском районе село Новоленинское атаковано одним беспилотником. Последствий нет. В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Вознесеновка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Мухин атакованы 25 беспилотниками", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе два села атакованы 4 беспилотниками. В Валуйском округе по шести селам совершены атаки 6 беспилотников. В Волоконовском районе по трем населенным пунктам нанесены удары 6 беспилотников. В Грайворонском муниципальном округе по шести населенным пунктам выпущено 12 боеприпасов и совершены атаки 11 беспилотников. В Яковлевском муниципальном округе город Строитель атакован одним беспилотником. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html

https://ria.ru/20250420/minoborony-2012371282.html

белгородская область

ракитянский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное перемирие, объявленное путиным, россия