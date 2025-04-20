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ВСУ обстреляли Белгородскую область в нарушение перемирия - РИА Новости, 20.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:49 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/vsu-2012386715.html
ВСУ обстреляли Белгородскую область в нарушение перемирия
ВСУ обстреляли Белгородскую область в нарушение перемирия - РИА Новости, 20.04.2025
ВСУ обстреляли Белгородскую область в нарушение перемирия
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Краснояружскому району Белгородской области 90 снарядов, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T14:49:00+03:00
2025-04-20T14:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
ракитянский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
пасхальное перемирие, объявленное путиным
россия
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БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Краснояружскому району Белгородской области 90 снарядов, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 32 населенных пункта в восьми районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 102 снаряда и зафиксированы атаки 78 беспилотников, из них 20 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 11 частных домовладениях, сельхозпредприятии, объекте связи и 13 транспортных средствах. "В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Репяховка и Староселье выпущено 90 боеприпасов в ходе 16 обстрелов и совершены атаки 24 беспилотников. Без последствий. В Ракитянском районе село Новоленинское атаковано одним беспилотником. Последствий нет. В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Вознесеновка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Мухин атакованы 25 беспилотниками", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе два села атакованы 4 беспилотниками. В Валуйском округе по шести селам совершены атаки 6 беспилотников. В Волоконовском районе по трем населенным пунктам нанесены удары 6 беспилотников. В Грайворонском муниципальном округе по шести населенным пунктам выпущено 12 боеприпасов и совершены атаки 11 беспилотников. В Яковлевском муниципальном округе город Строитель атакован одним беспилотником. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html
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белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное перемирие, объявленное путиным, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, Россия
ВСУ обстреляли Белгородскую область в нарушение перемирия

Гладков: ВСУ выпустили по Краснояружскому району 90 снарядов, нарушая перемирие

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Краснояружскому району Белгородской области 90 снарядов, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 32 населенных пункта в восьми районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 102 снаряда и зафиксированы атаки 78 беспилотников, из них 20 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 11 частных домовладениях, сельхозпредприятии, объекте связи и 13 транспортных средствах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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19 апреля, 22:16
"В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Репяховка и Староселье выпущено 90 боеприпасов в ходе 16 обстрелов и совершены атаки 24 беспилотников. Без последствий. В Ракитянском районе село Новоленинское атаковано одним беспилотником. Последствий нет. В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Вознесеновка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Мухин атакованы 25 беспилотниками", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе два села атакованы 4 беспилотниками. В Валуйском округе по шести селам совершены атаки 6 беспилотников. В Волоконовском районе по трем населенным пунктам нанесены удары 6 беспилотников. В Грайворонском муниципальном округе по шести населенным пунктам выпущено 12 боеприпасов и совершены атаки 11 беспилотников. В Яковлевском муниципальном округе город Строитель атакован одним беспилотником.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРакитянский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПасхальное перемирие, объявленное ПутинымРоссия
 
 
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