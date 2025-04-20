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"Север" нанес поражение ВСУ в Сумской области до начала действия перемирия
"Север" нанес поражение ВСУ в Сумской области до начала действия перемирия - РИА Новости, 20.04.2025
"Север" нанес поражение ВСУ в Сумской области до начала действия перемирия
Группировка "Север" до начала пасхального перемирия нанесла поражение живой силе и технике пяти бригад и одного полка ВСУ на белгородском направлении, противник РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T12:15:00+03:00
2025-04-20T12:15:00+03:00
2025-04-20T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Группировка "Север" до начала пасхального перемирия нанесла поражение живой силе и технике пяти бригад и одного полка ВСУ на белгородском направлении, противник потерял до 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.Пасхальное перемирие было объявлено накануне президентом РФ Владимиром Путиным. Оно действует с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля."До начала действия перемирия подразделениями группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Осоевка, Турья, Михайловское и Степок Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства."Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и 122 мм боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
"Север" нанес поражение ВСУ в Сумской области до начала действия перемирия
МО РФ: потери ВСУ в зоне действия "Севера" составили около 40 военных