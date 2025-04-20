https://ria.ru/20250420/vsu-2012371982.html

"Север" нанес поражение ВСУ в Сумской области до начала действия перемирия

"Север" нанес поражение ВСУ в Сумской области до начала действия перемирия - РИА Новости, 20.04.2025

"Север" нанес поражение ВСУ в Сумской области до начала действия перемирия

Группировка "Север" до начала пасхального перемирия нанесла поражение живой силе и технике пяти бригад и одного полка ВСУ на белгородском направлении, противник РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T12:15:00+03:00

2025-04-20T12:15:00+03:00

2025-04-20T12:22:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Группировка "Север" до начала пасхального перемирия нанесла поражение живой силе и технике пяти бригад и одного полка ВСУ на белгородском направлении, противник потерял до 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.Пасхальное перемирие было объявлено накануне президентом РФ Владимиром Путиным. Оно действует с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля."До начала действия перемирия подразделениями группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Осоевка, Турья, Михайловское и Степок Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства."Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и 122 мм боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

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россия, сумская область, вооруженные силы украины, владимир путин, вооруженные силы рф