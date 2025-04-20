Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала продукт, полезный при сердечно-сосудистых заболеваниях - РИА Новости, 20.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:33 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/vrach-2012341199.html
Врач назвала продукт, полезный при сердечно-сосудистых заболеваниях
Врач назвала продукт, полезный при сердечно-сосудистых заболеваниях - РИА Новости, 20.04.2025
Врач назвала продукт, полезный при сердечно-сосудистых заболеваниях
Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется пить гранатовый сок, который благоприятно влияет на организм за счет высокого содержания... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T03:33:00+03:00
2025-04-20T03:33:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
людмила сухорукова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954214241_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdc9d2be2f6b3fccec68dbbf0b2af5c3.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется пить гранатовый сок, который благоприятно влияет на организм за счет высокого содержания магния и витамина К, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Рекомендуют гранатовый сок при сердечно-сосудистых заболеваниях из-за высокого содержания витамина К и магния", - сказала Сухорукова. Кроме того, врач рекомендует пить гранатовый сок и в случае анемии: в основном небольшими порциями, но каждый день и в течение длительного времени. Однако гранатовый сок содержит много фруктовых кислот, которые раздражают стенки желудка, поэтому от него стоит отказаться в период обострения заболеваний ЖКТ. А тем людям, у которых от природы повышена кислотность желудка, употреблять гранаты и сок из них рекомендуется только после консультации с врачом. Кроме того, по словам гастроэнтеролога, органические кислоты, содержащиеся в таком соке, негативно влияют на эмаль зубов, поэтому после его употребления нужно полоскать рот или чистить зубы. "Важно также учесть, что в гранатовом соке содержится около 15% полезных веществ по сравнению с плодами и в нем много сахара. Так что им не стоит злоупотреблять людям, склонным к набору веса. От цельных зерен пользы гораздо больше", - добавила Сухорукова.
https://ria.ru/20250123/banany-1995061190.html
https://ria.ru/20241008/sup-1976871091.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954214241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3cafcb853774e986cab5dd2a923944c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова
Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Сухорукова
Врач назвала продукт, полезный при сердечно-сосудистых заболеваниях

Врач Сухорукова: гранатовый сок помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПлоды и зерна граната
Плоды и зерна граната - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Плоды и зерна граната. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется пить гранатовый сок, который благоприятно влияет на организм за счет высокого содержания магния и витамина К, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"Рекомендуют гранатовый сок при сердечно-сосудистых заболеваниях из-за высокого содержания витамина К и магния", - сказала Сухорукова.
Бананы - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Врач рассказала, кому нельзя есть бананы
23 января, 03:09
Кроме того, врач рекомендует пить гранатовый сок и в случае анемии: в основном небольшими порциями, но каждый день и в течение длительного времени.
Однако гранатовый сок содержит много фруктовых кислот, которые раздражают стенки желудка, поэтому от него стоит отказаться в период обострения заболеваний ЖКТ. А тем людям, у которых от природы повышена кислотность желудка, употреблять гранаты и сок из них рекомендуется только после консультации с врачом.
Кроме того, по словам гастроэнтеролога, органические кислоты, содержащиеся в таком соке, негативно влияют на эмаль зубов, поэтому после его употребления нужно полоскать рот или чистить зубы.
"Важно также учесть, что в гранатовом соке содержится около 15% полезных веществ по сравнению с плодами и в нем много сахара. Так что им не стоит злоупотреблять людям, склонным к набору веса. От цельных зерен пользы гораздо больше", - добавила Сухорукова.
Тарелка с борщом - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Врач рассказала, кому стоит отказаться от супов
8 октября 2024, 04:24
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Людмила Сухорукова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала