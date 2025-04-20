https://ria.ru/20250420/vrach-2012341199.html
Врач назвала продукт, полезный при сердечно-сосудистых заболеваниях
Врач назвала продукт, полезный при сердечно-сосудистых заболеваниях - РИА Новости, 20.04.2025
Врач назвала продукт, полезный при сердечно-сосудистых заболеваниях
Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется пить гранатовый сок, который благоприятно влияет на организм за счет высокого содержания... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T03:33:00+03:00
2025-04-20T03:33:00+03:00
2025-04-20T03:33:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
людмила сухорукова
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется пить гранатовый сок, который благоприятно влияет на организм за счет высокого содержания магния и витамина К, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Рекомендуют гранатовый сок при сердечно-сосудистых заболеваниях из-за высокого содержания витамина К и магния", - сказала Сухорукова. Кроме того, врач рекомендует пить гранатовый сок и в случае анемии: в основном небольшими порциями, но каждый день и в течение длительного времени. Однако гранатовый сок содержит много фруктовых кислот, которые раздражают стенки желудка, поэтому от него стоит отказаться в период обострения заболеваний ЖКТ. А тем людям, у которых от природы повышена кислотность желудка, употреблять гранаты и сок из них рекомендуется только после консультации с врачом. Кроме того, по словам гастроэнтеролога, органические кислоты, содержащиеся в таком соке, негативно влияют на эмаль зубов, поэтому после его употребления нужно полоскать рот или чистить зубы. "Важно также учесть, что в гранатовом соке содержится около 15% полезных веществ по сравнению с плодами и в нем много сахара. Так что им не стоит злоупотреблять людям, склонным к набору веса. От цельных зерен пользы гораздо больше", - добавила Сухорукова.
https://ria.ru/20250123/banany-1995061190.html
https://ria.ru/20241008/sup-1976871091.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова
Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Сухорукова
Врач назвала продукт, полезный при сердечно-сосудистых заболеваниях
Врач Сухорукова: гранатовый сок помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется пить гранатовый сок, который благоприятно влияет на организм за счет высокого содержания магния и витамина К, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"Рекомендуют гранатовый сок при сердечно-сосудистых заболеваниях из-за высокого содержания витамина К и магния", - сказала Сухорукова
.
Кроме того, врач рекомендует пить гранатовый сок и в случае анемии: в основном небольшими порциями, но каждый день и в течение длительного времени.
Однако гранатовый сок содержит много фруктовых кислот, которые раздражают стенки желудка, поэтому от него стоит отказаться в период обострения заболеваний ЖКТ. А тем людям, у которых от природы повышена кислотность желудка, употреблять гранаты и сок из них рекомендуется только после консультации с врачом.
Кроме того, по словам гастроэнтеролога, органические кислоты, содержащиеся в таком соке, негативно влияют на эмаль зубов, поэтому после его употребления нужно полоскать рот или чистить зубы.
"Важно также учесть, что в гранатовом соке содержится около 15% полезных веществ по сравнению с плодами и в нем много сахара. Так что им не стоит злоупотреблять людям, склонным к набору веса. От цельных зерен пользы гораздо больше", - добавила Сухорукова.