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Украинские войска обстреляли Горловку, несмотря на пасхальное перемирие - РИА Новости, 20.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:11 20.04.2025 (обновлено: 09:52 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/vojska-2012354018.html
Украинские войска обстреляли Горловку, несмотря на пасхальное перемирие
Украинские войска обстреляли Горловку, несмотря на пасхальное перемирие - РИА Новости, 20.04.2025
Украинские войска обстреляли Горловку, несмотря на пасхальное перемирие
ВСУ, несмотря на перемирие, пасхальным утром обстреляли Горловку, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T09:11:00+03:00
2025-04-20T09:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. ВСУ, несмотря на перемирие, пасхальным утром обстреляли Горловку, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в своем Telegram-канале. &quot;После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:30 — населенный пункт Плещеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район), четыре снаряда калибра 155 миллиметров&quot;, — уточнили в ведомстве.О пострадавших не сообщается. В субботу президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18:00 мск 19 апреля и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как заявил глава государства, он исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что армия должна быть готова к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250420/peremirie-2012338160.html
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012306620.html
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в мире, горловка, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку, несмотря на пасхальное перемирие

ВСУ выпустили по Горловке четыре снаряда натовского калибра в пасхальное утро

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. ВСУ, несмотря на перемирие, пасхальным утром обстреляли Горловку, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в своем Telegram-канале.
«

"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:30 — населенный пункт Плещеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район), четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — уточнили в ведомстве.

Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
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О пострадавших не сообщается.
В субботу президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18:00 мск 19 апреля и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как заявил глава государства, он исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что армия должна быть готова к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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