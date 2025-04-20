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Украинские войска обстреляли Горловку, несмотря на пасхальное перемирие
Украинские войска обстреляли Горловку, несмотря на пасхальное перемирие - РИА Новости, 20.04.2025
Украинские войска обстреляли Горловку, несмотря на пасхальное перемирие
ВСУ, несмотря на перемирие, пасхальным утром обстреляли Горловку, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T09:11:00+03:00
2025-04-20T09:11:00+03:00
2025-04-20T09:52:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. ВСУ, несмотря на перемирие, пасхальным утром обстреляли Горловку, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в своем Telegram-канале. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:30 — населенный пункт Плещеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район), четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — уточнили в ведомстве.О пострадавших не сообщается. В субботу президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18:00 мск 19 апреля и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как заявил глава государства, он исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что армия должна быть готова к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250420/peremirie-2012338160.html
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Украинские войска обстреляли Горловку, несмотря на пасхальное перемирие
ВСУ выпустили по Горловке четыре снаряда натовского калибра в пасхальное утро