https://ria.ru/20250420/vershinin-2012357063.html

Вершинин рассказал об интересах мусульманских стран в отношениях с Россией

Вершинин рассказал об интересах мусульманских стран в отношениях с Россией - РИА Новости, 20.04.2025

Вершинин рассказал об интересах мусульманских стран в отношениях с Россией

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал РИА Новости, какие аспекты сотрудничества с Россией в области информационно-коммуникационных... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T09:56:00+03:00

2025-04-20T09:56:00+03:00

2025-04-20T09:56:00+03:00

россия

сергей вершинин

технологии

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал РИА Новости, какие аспекты сотрудничества с Россией в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) интересуют ее партнеров из исламского мира."Странам исламского мира интересны программно-аппаратные наработки РФ, алгоритмы защиты данных, криптографии, проекты в области цифровизации госуслуг", - указал он.По словам Вершинина, есть интерес и к российским законодательным и правоприменительным практикам, в том числе направленным на обеспечение правопорядка, предотвращение преступности с помощью информационно-коммуникационных технологий."Показательно, что партнеры зачастую делают выбор в пользу сотрудничества с Россией, поскольку доверяют именно нам в условиях широкого использования западных продуктов для шпионажа и вмешательства во внутренние дела", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

https://ria.ru/20250420/kiberbezopasnost-2012356163.html

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россия, сергей вершинин, технологии