https://ria.ru/20250420/ukraina-2012423613.html

"Уже некуда деваться". На Украине рассказали, что случилось с Зеленским

"Уже некуда деваться". На Украине рассказали, что случилось с Зеленским - РИА Новости, 20.04.2025

"Уже некуда деваться". На Украине рассказали, что случилось с Зеленским

Владимира Зеленского вынудят подписать сделку с США по редкоземельным металлам, которая фактически превратит Украину в колонию, заявил украинский политолог... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T22:59:00+03:00

2025-04-20T22:59:00+03:00

2025-04-20T22:59:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Владимира Зеленского вынудят подписать сделку с США по редкоземельным металлам, которая фактически превратит Украину в колонию, заявил украинский политолог Константин Бондаренко на канале "UkrLife"."Понятное дело, что этот документ крайне невыгоден для Украины. Он превращает Украину в колонию фактически, на неопределенное время и без определенных обязательств с американской стороны, потому что документ не содержит гарантии безопасности для Украины", — сказал он.Эксперт отметил, что соглашение полностью противоречит конституции Украины, и нынешним властям придется за него ответить."Но Зеленскому выкрутили руки, ему уже некуда деваться, подпишет", — заключил Бондаренко.Подписание сделки по украинским недрам сорвалось в конце февраля после скандальной перепалки, устроенной главой киевского режима в Овальном кабинете Белого дома. Тем не менее президент США Дональд Трамп позже заявлял, что все же ожидает от Киева подписания соглашения.По информации украинских СМИ, новый вариант документа предполагает возврат Киевом средств за всю оказанную ему американскую помощь, а также пересекает почти все красные линии, согласованные с Вашингтоном. Кроме того, он лишает Украину части суверенитета и противоречит ее планам в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.Восемнадцатого апреля министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила о подписании с США меморандума, подтверждающего намерение заключить соглашение о добыче полезных ископаемых.

https://ria.ru/20250420/ukraina-2012399703.html

https://ria.ru/20250420/kiev-2012394306.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, константин бондаренко