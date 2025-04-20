https://ria.ru/20250420/ukraina-2012422202.html
Американские эксперты понадеялись на прекращение огня на Украине
Американские эксперты понадеялись на прекращение огня на Украине - РИА Новости, 21.04.2025
Американские эксперты понадеялись на прекращение огня на Украине
Долгосрочное урегулирование кризиса вокруг Украины может последовать за объявленным президентом РФ Владимиром Путиным пасхальным перемирием, считают опрошенные... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-20T22:42:00+03:00
2025-04-20T22:42:00+03:00
2025-04-21T01:36:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Долгосрочное урегулирование кризиса вокруг Украины может последовать за объявленным президентом РФ Владимиром Путиным пасхальным перемирием, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Я не могу быть уверенным, но я надеюсь, что из этого пасхального перемирия выльется долгосрочное прекращение огня. Это нужно обеим сторонам", - заявил политический исследователь университета Огайо Джон Мюллер. За прекращением огня, считает он, могут последовать переговоры об урегулировании конфликта. В свою очередь, профессор политологии технологического института Калифорнии Доредик Кивьет заявил РИА Новости, что объявленное Путиным перемирие показывает готовность России к урегулированию конфликта. "Любое перемирие лучше, чем его отсутствие, но сейчас оно только показывает, что Путин заинтересован в деэскалации конфликта", - сказал он. Профессор политической науки университета Салема Канишкан Сатхасивам, со своей стороны, добавил, что президент США Дональд Трамп высказывал надежды на урегулирование ситуации до Пасхи, а предложение российского лидера показывает США, что Россия хочет мира.
https://ria.ru/20250420/zakharova-2012418851.html
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Американские эксперты понадеялись на прекращение огня на Украине
Политологи в США ожидают прекращения огня, несмотря на нарушение перемирия ВСУ