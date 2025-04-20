https://ria.ru/20250420/ukraina-2012412756.html

Британский лорд призвал Киев быть готовым к уступкам

Британский лорд призвал Киев быть готовым к уступкам - РИА Новости, 20.04.2025

Британский лорд призвал Киев быть готовым к уступкам

Украина должна быть готова к территориальным уступкам, если она хочет получить мирную сделку с Россией, заявил РИА Новости член палаты лордов британского... РИА Новости, 20.04.2025

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2025-04-20T20:39:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Украина должна быть готова к территориальным уступкам, если она хочет получить мирную сделку с Россией, заявил РИА Новости член палаты лордов британского парламента от консерваторов лорд Ричард Балф."Я считаю, что решение объявить пасхальное перемирие нужно воспринимать как положительный знак, так как православная и католическая Пасха выпала на один и тот же день. Сейчас нам нужно двигаться к полноценному прекращению огня, и это значит, что Киев должен быть готов сделать территориальные и другие уступки", — отметил он. Член британского парламента добавил, что украинский конфликт может усугубиться, если Киев не отреагирует положительным образом. В Минобороны сообщили, что украинские войска неоднократно нарушали режим прекращения огня после начала пасхального перемирия. Они попытались атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь ДНР. Кроме того, ночью ВСУ применили 48 БПЛА, в том числе один — по территории Крыма. Также противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции российской армии, нанес 900 ударов квадрокоптерами и сбрасывал различные боеприпасы.При этом все группировки российских войск в зоне СВО с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20250419/krym-2012281234.html

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https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html

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