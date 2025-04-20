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Британский лорд призвал Киев быть готовым к уступкам - РИА Новости, 20.04.2025
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20:03 20.04.2025 (обновлено: 20:39 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/ukraina-2012412756.html
Британский лорд призвал Киев быть готовым к уступкам
Британский лорд призвал Киев быть готовым к уступкам - РИА Новости, 20.04.2025
Британский лорд призвал Киев быть готовым к уступкам
Украина должна быть готова к территориальным уступкам, если она хочет получить мирную сделку с Россией, заявил РИА Новости член палаты лордов британского... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T20:03:00+03:00
2025-04-20T20:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Украина должна быть готова к территориальным уступкам, если она хочет получить мирную сделку с Россией, заявил РИА Новости член палаты лордов британского парламента от консерваторов лорд Ричард Балф."Я считаю, что решение объявить пасхальное перемирие нужно воспринимать как положительный знак, так как православная и католическая Пасха выпала на один и тот же день. Сейчас нам нужно двигаться к полноценному прекращению огня, и это значит, что Киев должен быть готов сделать территориальные и другие уступки", — отметил он. Член британского парламента добавил, что украинский конфликт может усугубиться, если Киев не отреагирует положительным образом. В Минобороны сообщили, что украинские войска неоднократно нарушали режим прекращения огня после начала пасхального перемирия. Они попытались атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь ДНР. Кроме того, ночью ВСУ применили 48 БПЛА, в том числе один — по территории Крыма. Также противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции российской армии, нанес 900 ударов квадрокоптерами и сбрасывал различные боеприпасы.При этом все группировки российских войск в зоне СВО с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, подчеркнули в Минобороны.
https://ria.ru/20250419/krym-2012281234.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, великобритания, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Великобритания, Киев, Россия
Британский лорд призвал Киев быть готовым к уступкам

Лорд от консерваторов Балф: Киев должен быть готов к территориальным уступкам

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Британии и Украины
Флаги Британии и Украины - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Британии и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Украина должна быть готова к территориальным уступкам, если она хочет получить мирную сделку с Россией, заявил РИА Новости член палаты лордов британского парламента от консерваторов лорд Ричард Балф.
"Я считаю, что решение объявить пасхальное перемирие нужно воспринимать как положительный знак, так как православная и католическая Пасха выпала на один и тот же день. Сейчас нам нужно двигаться к полноценному прекращению огня, и это значит, что Киев должен быть готов сделать территориальные и другие уступки", — отметил он.
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19 апреля, 16:28

Ранее в субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.

Член британского парламента добавил, что украинский конфликт может усугубиться, если Киев не отреагирует положительным образом.
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19 апреля, 17:36
В Минобороны сообщили, что украинские войска неоднократно нарушали режим прекращения огня после начала пасхального перемирия. Они попытались атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь ДНР.
Кроме того, ночью ВСУ применили 48 БПЛА, в том числе один — по территории Крыма. Также противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции российской армии, нанес 900 ударов квадрокоптерами и сбрасывал различные боеприпасы.
При этом все группировки российских войск в зоне СВО с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, подчеркнули в Минобороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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19 апреля, 22:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВеликобританияКиевРоссия
 
 
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