Британский лорд призвал Киев быть готовым к уступкам
Лорд от консерваторов Балф: Киев должен быть готов к территориальным уступкам
© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Британии и Украины
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Британии и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Украина должна быть готова к территориальным уступкам, если она хочет получить мирную сделку с Россией, заявил РИА Новости член палаты лордов британского парламента от консерваторов лорд Ричард Балф.
"Я считаю, что решение объявить пасхальное перемирие нужно воспринимать как положительный знак, так как православная и католическая Пасха выпала на один и тот же день. Сейчас нам нужно двигаться к полноценному прекращению огня, и это значит, что Киев должен быть готов сделать территориальные и другие уступки", — отметил он.
Ранее в субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.
Член британского парламента добавил, что украинский конфликт может усугубиться, если Киев не отреагирует положительным образом.
В Минобороны сообщили, что украинские войска неоднократно нарушали режим прекращения огня после начала пасхального перемирия. Они попытались атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь ДНР.
Кроме того, ночью ВСУ применили 48 БПЛА, в том числе один — по территории Крыма. Также противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции российской армии, нанес 900 ударов квадрокоптерами и сбрасывал различные боеприпасы.
При этом все группировки российских войск в зоне СВО с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, подчеркнули в Минобороны.