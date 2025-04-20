Эксперт рассказал, сколько газа нужно Киеву, чтобы пережить зиму
Экс-глава "Оператора ГТС Украины" Макогон: Киев должен начать импорт газа с мая
Газодобывающее предприятие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Украине для прохождения следующего осенне-зимнего периода нужно будет импортировать более 6 миллиардов кубометров газа, а начинать импорт нужно уже с мая, считает бывший глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
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"По моим расчетам, учитывая объемы собственной добычи, это будет требовать импорта минимум 5,5 миллиардов кубометров. Желательно 6,3 миллиарда. Нафтогаз озвучил объем необходимого импорта в размере 4,6 миллиарда. Это будет требовать примерно 2,5 - 3 миллиардов долларов", - написал Макогон на своей странице в соцсети Facebook*.
При этом он уточнил, что всего к зиме Украине нужно запасти минимум 8,2 миллиарда кубометров газа, а с учетом буферного – не менее 12,8 миллиарда, то есть, столько, сколько было в хранилищах страны к началу прошедшего отопительного сезона. Макогон отметил, что Киеву придется искать значительные средства на закупку газа и начинать импортировать его нужно уже с мая.
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"Время работает против Украины. Гарантированные возможности по импорту газа составляют примерно 50 миллионов кубометров в сутки или 1,5 миллиарда кубометров в месяц. То есть, чтобы импортировать 4.6 миллиарда кубов газа, нужно 3 месяца, а 5,6 – 6,3 миллиарда - 4 месяца. И это при 100% загружены, чего коммерчески сложно достичь", - добавил Макогон.
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около двух миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, необходимо 5 миллиардов евро для закупки.
Агентство Блумберг 26 марта сообщало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров.
Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
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