https://ria.ru/20250420/ukraina-2012396326.html

Эксперт рассказал, сколько газа нужно Киеву, чтобы пережить зиму

Эксперт рассказал, сколько газа нужно Киеву, чтобы пережить зиму - РИА Новости, 20.04.2025

Эксперт рассказал, сколько газа нужно Киеву, чтобы пережить зиму

Украине для прохождения следующего осенне-зимнего периода нужно будет импортировать более 6 миллиардов кубометров газа, а начинать импорт нужно уже с мая,... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T16:04:00+03:00

2025-04-20T16:04:00+03:00

2025-04-20T16:09:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Украине для прохождения следующего осенне-зимнего периода нужно будет импортировать более 6 миллиардов кубометров газа, а начинать импорт нужно уже с мая, считает бывший глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. "По моим расчетам, учитывая объемы собственной добычи, это будет требовать импорта минимум 5,5 миллиардов кубометров. Желательно 6,3 миллиарда. Нафтогаз озвучил объем необходимого импорта в размере 4,6 миллиарда. Это будет требовать примерно 2,5 - 3 миллиардов долларов", - написал Макогон на своей странице в соцсети Facebook*.При этом он уточнил, что всего к зиме Украине нужно запасти минимум 8,2 миллиарда кубометров газа, а с учетом буферного – не менее 12,8 миллиарда, то есть, столько, сколько было в хранилищах страны к началу прошедшего отопительного сезона. Макогон отметил, что Киеву придется искать значительные средства на закупку газа и начинать импортировать его нужно уже с мая. "Время работает против Украины. Гарантированные возможности по импорту газа составляют примерно 50 миллионов кубометров в сутки или 1,5 миллиарда кубометров в месяц. То есть, чтобы импортировать 4.6 миллиарда кубов газа, нужно 3 месяца, а 5,6 – 6,3 миллиарда - 4 месяца. И это при 100% загружены, чего коммерчески сложно достичь", - добавил Макогон. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около двух миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, необходимо 5 миллиардов евро для закупки. Агентство Блумберг 26 марта сообщало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров. Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.* Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250331/gaz-2008030216.html

https://ria.ru/20250403/gazprom-2009077832.html

https://ria.ru/20241102/ukraina-1981494771.html

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украина, россия, киев, сергей макогон, денис шмыгаль, нафтогаз украины, оператор гтс украины, в мире