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Эксперт рассказал, сколько газа нужно Киеву, чтобы пережить зиму - РИА Новости, 20.04.2025
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16:04 20.04.2025 (обновлено: 16:09 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/ukraina-2012396326.html
Эксперт рассказал, сколько газа нужно Киеву, чтобы пережить зиму
Эксперт рассказал, сколько газа нужно Киеву, чтобы пережить зиму - РИА Новости, 20.04.2025
Эксперт рассказал, сколько газа нужно Киеву, чтобы пережить зиму
Украине для прохождения следующего осенне-зимнего периода нужно будет импортировать более 6 миллиардов кубометров газа, а начинать импорт нужно уже с мая,... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T16:04:00+03:00
2025-04-20T16:09:00+03:00
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сергей макогон
денис шмыгаль
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Украине для прохождения следующего осенне-зимнего периода нужно будет импортировать более 6 миллиардов кубометров газа, а начинать импорт нужно уже с мая, считает бывший глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. &quot;По моим расчетам, учитывая объемы собственной добычи, это будет требовать импорта минимум 5,5 миллиардов кубометров. Желательно 6,3 миллиарда. Нафтогаз озвучил объем необходимого импорта в размере 4,6 миллиарда. Это будет требовать примерно 2,5 - 3 миллиардов долларов&quot;, - написал Макогон на своей странице в соцсети Facebook*.При этом он уточнил, что всего к зиме Украине нужно запасти минимум 8,2 миллиарда кубометров газа, а с учетом буферного – не менее 12,8 миллиарда, то есть, столько, сколько было в хранилищах страны к началу прошедшего отопительного сезона. Макогон отметил, что Киеву придется искать значительные средства на закупку газа и начинать импортировать его нужно уже с мая. "Время работает против Украины. Гарантированные возможности по импорту газа составляют примерно 50 миллионов кубометров в сутки или 1,5 миллиарда кубометров в месяц. То есть, чтобы импортировать 4.6 миллиарда кубов газа, нужно 3 месяца, а 5,6 – 6,3 миллиарда - 4 месяца. И это при 100% загружены, чего коммерчески сложно достичь", - добавил Макогон. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около двух миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, необходимо 5 миллиардов евро для закупки. Агентство Блумберг 26 марта сообщало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров. Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.* Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, россия, киев, сергей макогон, денис шмыгаль, нафтогаз украины, оператор гтс украины, в мире
Украина, Россия, Киев, Сергей Макогон, Денис Шмыгаль, Нафтогаз Украины, Оператор ГТС Украины, В мире
Эксперт рассказал, сколько газа нужно Киеву, чтобы пережить зиму

Экс-глава "Оператора ГТС Украины" Макогон: Киев должен начать импорт газа с мая

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Украине для прохождения следующего осенне-зимнего периода нужно будет импортировать более 6 миллиардов кубометров газа, а начинать импорт нужно уже с мая, считает бывший глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
«

"По моим расчетам, учитывая объемы собственной добычи, это будет требовать импорта минимум 5,5 миллиардов кубометров. Желательно 6,3 миллиарда. Нафтогаз озвучил объем необходимого импорта в размере 4,6 миллиарда. Это будет требовать примерно 2,5 - 3 миллиардов долларов", - написал Макогон на своей странице в соцсети Facebook*.

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При этом он уточнил, что всего к зиме Украине нужно запасти минимум 8,2 миллиарда кубометров газа, а с учетом буферного – не менее 12,8 миллиарда, то есть, столько, сколько было в хранилищах страны к началу прошедшего отопительного сезона. Макогон отметил, что Киеву придется искать значительные средства на закупку газа и начинать импортировать его нужно уже с мая.
«
"Время работает против Украины. Гарантированные возможности по импорту газа составляют примерно 50 миллионов кубометров в сутки или 1,5 миллиарда кубометров в месяц. То есть, чтобы импортировать 4.6 миллиарда кубов газа, нужно 3 месяца, а 5,6 – 6,3 миллиарда - 4 месяца. И это при 100% загружены, чего коммерчески сложно достичь", - добавил Макогон.
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около двух миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, необходимо 5 миллиардов евро для закупки.
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Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
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