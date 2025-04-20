https://ria.ru/20250420/ukraina-2012378691.html

Эксперт прокомментировал нарушение Украиной пасхального перемирия

Эксперт прокомментировал нарушение Украиной пасхального перемирия - РИА Новости, 20.04.2025

Эксперт прокомментировал нарушение Украиной пасхального перемирия

Повсеместные удары ВСУ по территории РФ, несмотря на предложенное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, могут свидетельствовать о том, что РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T13:19:00+03:00

2025-04-20T13:19:00+03:00

2025-04-20T13:19:00+03:00

россия

украина

горловка

владимир путин

ян гагин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Повсеместные удары ВСУ по территории РФ, несмотря на предложенное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, могут свидетельствовать о том, что киевский режим утратил контроль над собственными войсками или просто не заинтересован в мире, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. Ранее в воскресенье управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ, несмотря на перемирие, пасхальным утром обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Корреспондент РИА Новости передавал, что как минимум три взрыва произошли в Донецке на фоне перемирия. Позднее сообщалось еще об одном обстреле Горловки, по городу выпустили еще четыре снаряда. "Украинскому руководству абсолютно неинтересно участвовать в мирном процессе, они не заинтересованы в мире, либо это говорит о том, что украинская власть полностью утратила контроль над своими вооруженными силами, которые теперь являются просто бандами и террористическими группами, которые самостоятельно решают, когда им открывать огонь, и, собственно говоря, куда бить", - прокомментировал Гагин нарушения перемирия со стороны ВСУ. Он отметил, что с раннего утра украинские вооруженные силы нарушают то пасхальное перемирие, которое предложил украинскому руководству Путин. По словам Гагина, эти нарушения "повсеместны, они по всей линии боевых соприкосновений, в частности в ДНР". "Это говорит об отсутствии вертикали власти, об отсутствии в принципе просто власти в стране, либо это говорит о том, что все эти бандгруппы просто должны подлежать уничтожению", - заключил эксперт. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html

https://ria.ru/20250420/iran-2012366639.html

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012306620.html

россия

украина

горловка

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россия, украина, горловка, владимир путин, ян гагин, вооруженные силы украины