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Украина потребовала от Fox News извиниться за причисление Киева к России - РИА Новости, 20.04.2025
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13:02 20.04.2025 (обновлено: 13:07 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/ukraina-2012377522.html
Украина потребовала от Fox News извиниться за причисление Киева к России
Украина потребовала от Fox News извиниться за причисление Киева к России - РИА Новости, 20.04.2025
Украина потребовала от Fox News извиниться за причисление Киева к России
Американский телеканал Fox News, в эфире которого Киев обозначили как российский город, должен принести Украине извинения, заявил представитель украинского МИД... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T13:02:00+03:00
2025-04-20T13:07:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Американский телеканал Fox News, в эфире которого Киев обозначили как российский город, должен принести Украине извинения, заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий на своей странице в соцсети X.&quot;Если это была ошибка, а не преднамеренное политическое заявление, должны быть принесены извинения и проведено расследование, кто допустил эту ошибку&quot;, - написал Тихий.Ранее в воскресенье американский телеканал Fox News, транслируя пасхальную литургию обозначил Киев как часть России. В ходе трансляции торжественных богослужений из Ватикана, Москвы и Киева, последний был обозначен на кадре с видами собора в украинской столице как "Киев, Россия".
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Украина потребовала от Fox News извиниться за причисление Киева к России

МИД Украины потребовал от Fox News извиниться за причисление Киева к России

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Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Американский телеканал Fox News, в эфире которого Киев обозначили как российский город, должен принести Украине извинения, заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий на своей странице в соцсети X.
«

"Если это была ошибка, а не преднамеренное политическое заявление, должны быть принесены извинения и проведено расследование, кто допустил эту ошибку", - написал Тихий.

Ранее в воскресенье американский телеканал Fox News, транслируя пасхальную литургию обозначил Киев как часть России. В ходе трансляции торжественных богослужений из Ватикана, Москвы и Киева, последний был обозначен на кадре с видами собора в украинской столице как "Киев, Россия".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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