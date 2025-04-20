https://ria.ru/20250420/ukraina-2012377522.html

Украина потребовала от Fox News извиниться за причисление Киева к России

Украина потребовала от Fox News извиниться за причисление Киева к России - РИА Новости, 20.04.2025

Украина потребовала от Fox News извиниться за причисление Киева к России

Американский телеканал Fox News, в эфире которого Киев обозначили как российский город, должен принести Украине извинения, заявил представитель украинского МИД... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T13:02:00+03:00

2025-04-20T13:02:00+03:00

2025-04-20T13:07:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Американский телеканал Fox News, в эфире которого Киев обозначили как российский город, должен принести Украине извинения, заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий на своей странице в соцсети X."Если это была ошибка, а не преднамеренное политическое заявление, должны быть принесены извинения и проведено расследование, кто допустил эту ошибку", - написал Тихий.Ранее в воскресенье американский телеканал Fox News, транслируя пасхальную литургию обозначил Киев как часть России. В ходе трансляции торжественных богослужений из Ватикана, Москвы и Киева, последний был обозначен на кадре с видами собора в украинской столице как "Киев, Россия".

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html

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в мире, киев, украина, россия