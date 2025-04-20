https://ria.ru/20250420/ukraina-2012130884.html

"Все понимают, но пока молчат". Зеленский начал готовиться к неизбежному

"Все понимают, но пока молчат". Зеленский начал готовиться к неизбежному - РИА Новости, 20.04.2025

"Все понимают, но пока молчат". Зеленский начал готовиться к неизбежному

Над главой киевского режима сгущаются тучи. По меньше мере две политические силы на Украине выступают против него. В то же время единоличная власть и давление... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T08:00:00+03:00

2025-04-20T08:00:00+03:00

2025-04-20T08:01:00+03:00

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киев

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виталий кличко

петр порошенко

руслан стефанчук

европейская солидарность

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. Над главой киевского режима сгущаются тучи. По меньше мере две политические силы на Украине выступают против него. В то же время единоличная власть и давление на оппозицию отталкивает от Зеленскогоо даже западных друзей. Какой ответ готовят на Банковой — в материале РИА Новости.Неограниченный диктаторПолитическая уязвимость киевского режима может оказаться сильнее военной, следует из статьи журнала Economist. Некомпетентность руководства и коррупция способны подорвать международную поддержку. Вдобавок европейским демократиям приходится перед всем миром покрывать монопольную власть Зеленского и его офиса. Это становится все очевиднее."Пока западные СМИ и европейские лидеры превозносят Зеленского и превращают его в знаменитость, мы чувствуем себя в ловушке", — приводит издание слова Юлии Мостовой, редактора одного из украинских медиаресурсов.Американский президент Дональд Трамп как-то в феврале назвал главу режима диктатором. После этого, отмечает Economist, критиковать украинского лидера стало практически невозможно."Если Зеленский считает, что у него нет конкурентов, это значит, что приближаются выборы", — сказал журналистом один украинский чиновник. Впрочем, даже вполне лояльное к Киеву издание подчеркивает: и в прошлом демократия в стране основывалась не на верховенстве закона, а на конкуренции различных группировок и поддержке Запада.Внутри страны Банковую обвиняют в узурпации немногие. На днях это в очередной раз сделал экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко*. На этот раз его не устроило, как офис Зеленского продавил через Раду продление военного положения до августа почти за месяц до окончания действующего срока."Я хочу подчеркнуть, что мы должны признать очевидное: власть начала злоупотреблять военным положением. Использует его не только для обороны страны, но и для построения авторитарного режима", — заявил политик. При этом голосование в Раде прошло под давлением "Слуги народа". Накануне голосования спикер Руслан Стефанчук намекнул, что результат покажет, кто из нардепов "пророссийский". Его поддержал председатель фракции Давид Арахамия.Как отмечает украинское издание СтранаUA, на самом деле Киев опасается, что в Раде противников продления военного положения гораздо больше. Поэтому и надавили на нардепов. В итоге против проголосовал лишь один народный избранник.Секретный разговор"С перспективой прекращения огня и выборов Порошенко* стал более открыто критиковать Зеленского", — пишет New York Times.Издание отмечает, что причина в нежелании главы режима делить власть с коалицией, куда могли бы войти и другие украинские партии. Вместо этого "Слуга народа" давит на оппонентов любыми способами, в том числе через силовой блок.Еще один действенный инструмент, который использует Киев, — так называемые санкции СНБО. Одним указом можно лишить любого наград, доступа к активам и медиапространству.Находящийся под этими ограничениями Порошенко* сдаваться не собирается. Бывший президент даже подал судебный иск против Зеленского за необоснованное решение в его адрес. Суд уже начал рассмотрение дела.Также Порошенко* рассказал NYT о встрече в Лондоне с бывшим главнокомандующим ВСУ и ныне украинским послом в Великобритании Валерием Залужным. Детали раскрывать не стал. Впрочем, учитывая политический потенциал до сих пор очень популярного в стране генерала, о теме догадаться не сложно.Очередной ударЕще один оппонент Зеленского — мэр Киева и лидер партии "Удар" Виталий Кличко.Киевская городская военная администрация (КГВА), созданная Банковой в 2022-м, стала очевидным противовесом бывшему боксеру, так и не поладившему с главой государства. Впрочем, делиться полномочиями Кличко ни с кем не собирается. В начале апреля Киевсовет одобрил его прошение о том, чтобы глава КГВА Тимур Ткаченко без подписи мэра никаких решений принимать не мог.Спустя несколько дней по требованию Ткаченко суд приостановил постановление, и теперь действия Кличко проверяются на законность.Также украинские СМИ, ссылаясь на источники в органах, пишут об уголовном преследовании помощника Кличко Владимира Прокопива за организации схем незаконной переправки ухилянтов за рубеж. Таким образом, в дополнение чиновник может получить "госизмену".Накануне сотрудники украинского госбюро расследований (ГБР) провели обыски у сопредседателя фракции "Удар" в Киевском горсовете Дмитрия Белоцерковца. У силовиков не было даже судебного постановления."Так называемые правоохранители не скрывали политического подтекста своих действий, отметив в начале обыска: "Ну что, выборы начались, поэтому мы пришли к вам"", — заявили в партии.Кроме того, Рада готовит законопроект, который лишит Кличко возможности переизбраться. Это утверждает бывший нардеп Александр Черненко, выложивший скан проекта. Дескать, Зеленский хочет, чтоб украинские градоначальники избирались не более двух раз. Так что этот срок для Кличко может быть последним.Тем не менее глава офиса Зеленского Андрей Ермак по-прежнему отрицает подготовку к каким-либо выборам, несмотря на то что многое говорит об обратном. И дело даже не в ситуации вокруг Кличко или Порошенко*. Неделю назад Стефанчук был вынужден признать: новое избирательное законодательство Украины серьезно обсуждается уже сейчас.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ria.ru/20250406/ukraina-2009387380.html

https://ria.ru/20250327/ukraina-2007512375.html

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