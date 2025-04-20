https://ria.ru/20250420/turtsiya-2012425046.html

В Москву прибыла турецкая парламентская делегация

В Москву прибыла турецкая парламентская делегация - РИА Новости, 20.04.2025

В Москву прибыла турецкая парламентская делегация

Турецкая парламентская делегация прибыла с визитом в Москву, проведет переговоры по двусторонним и региональным вопросам, сообщил председатель комиссии по... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T23:32:00+03:00

2025-04-20T23:32:00+03:00

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АНКАРА, 20 апр – РИА Новости. Турецкая парламентская делегация прибыла с визитом в Москву, проведет переговоры по двусторонним и региональным вопросам, сообщил председатель комиссии по внешним связям Великого национального собрания (парламента) Турции Фуат Октай в соцсети Х. "В качестве членов комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции мы находимся в Москве, столице Российской Федерации, для проведения официальных встреч", - написал Октай. "Я надеюсь, что встречи, которые мы проведем, чтобы внести вклад в дальнейшее укрепление наших двусторонних отношений и обменяться мнениями о региональных и глобальных событиях, будут плодотворными", - отметил политик.

https://ria.ru/20250417/turtsiya-2011801958.html

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