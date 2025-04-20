https://ria.ru/20250420/tsentr-2012371714.html

"Центр" до начала перемирия занял более выгодные рубежи в зоне СВО

"Центр" до начала перемирия занял более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 20.04.2025

"Центр" до начала перемирия занял более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Центр" до прекращения огня в субботу заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли свыше 420 военных, сообщили в... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T12:12:00+03:00

2025-04-20T12:12:00+03:00

2025-04-20T12:27:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" до прекращения огня в субботу заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли свыше 420 военных, сообщили в Минобороны РФ.Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу в субботу. Оно будет действовать с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка, Зверево, Надеждинка, Красноармейск, Петровского и Новопавловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, до прекращения огня ВСУ потеряли более 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины "Козак", шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

https://ria.ru/20250419/minoborony-2012311702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины