https://ria.ru/20250420/tsentr-2012371714.html
"Центр" до начала перемирия занял более выгодные рубежи в зоне СВО
"Центр" до начала перемирия занял более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 20.04.2025
"Центр" до начала перемирия занял более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" до прекращения огня в субботу заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли свыше 420 военных, сообщили в... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T12:12:00+03:00
2025-04-20T12:12:00+03:00
2025-04-20T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" до прекращения огня в субботу заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли свыше 420 военных, сообщили в Минобороны РФ.Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу в субботу. Оно будет действовать с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка, Зверево, Надеждинка, Красноармейск, Петровского и Новопавловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, до прекращения огня ВСУ потеряли более 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины "Козак", шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
https://ria.ru/20250419/minoborony-2012311702.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
"Центр" до начала перемирия занял более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ до начала перемирия потеряли более 420 военных в зоне действия "Центра"