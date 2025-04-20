Рейтинг@Mail.ru
Трамп выразил надежду на соглашение России и Украины на следующей неделе - РИА Новости, 20.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:22 20.04.2025 (обновлено: 23:42 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/tramp-2012424605.html
Трамп выразил надежду на соглашение России и Украины на следующей неделе
Трамп выразил надежду на соглашение России и Украины на следующей неделе - РИА Новости, 20.04.2025
Трамп выразил надежду на соглашение России и Украины на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп надеется на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе, об этом он написал в своей соцсети Truth Social. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T23:22:00+03:00
2025-04-20T23:42:00+03:00
россия
украина
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
вооруженные силы украины
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002345436_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9dfec60e7d82929aa3ac1a3f32010982.jpg
ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе, об этом он написал в своей соцсети Truth Social. "Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе", — заявил он.Он добавил, что после этого обе страны "начнут вести дела с США, которые процветают, и зарабатывать состояние".Проблемы с достижением мираПрезидент Владимир Путин 18 марта в разговоре с Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе участников конфликта от атак на энергоинфраструктуру на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что киевские власти поддержат это предложение.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США. На ней стороны договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Сейчас срок его действия истек, но, как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Киев, по сути, и не присоединялся к достигнутому соглашению — ВСУ продолжали атаковать российские объекты энергетики.Пресс-секретарь президента уточнил, что Путин не давал никаких других указаний по этому вопросу, а в переговорах по Украине наблюдается определенный прогресс, связанный с временным мораторием. Тем не менее впереди еще много обсуждений, добавил Песков.
https://ria.ru/20250420/peremirie-2012403616.html
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html
https://ria.ru/20250420/tramp-2012424274.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002345436_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_53c6c733fce0f2bcd5fa636cabbc3272.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Трамп выразил надежду на соглашение России и Украины на следующей неделе

Трамп надеется на достижение РФ и Украиной договоренностей в ближайшую неделю

© AP Photo / Carl CourtПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Carl Court
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе, об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
"Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе", — заявил он.
Экономист Джеффри Сакс - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Сакс в ответ на вопрос о перемирии на Украине напомнил о причинах конфликта
Вчера, 17:38
Он добавил, что после этого обе страны "начнут вести дела с США, которые процветают, и зарабатывать состояние".

Проблемы с достижением мира

Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе участников конфликта от атак на энергоинфраструктуру на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что киевские власти поддержат это предложение.
Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США. На ней стороны договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Ну теперь не жалуйтесь: пасхальное перемирие стало приговором Украине
19 апреля, 22:16
Сейчас срок его действия истек, но, как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Киев, по сути, и не присоединялся к достигнутому соглашению — ВСУ продолжали атаковать российские объекты энергетики.
Пресс-секретарь президента уточнил, что Путин не давал никаких других указаний по этому вопросу, а в переговорах по Украине наблюдается определенный прогресс, связанный с временным мораторием. Тем не менее впереди еще много обсуждений, добавил Песков.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Эксперт: Трамп может выйти из диалога из-за несоблюдения перемирия Киевом
Вчера, 23:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреСШАДональд ТрампВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала