https://ria.ru/20250420/tramp-2012424605.html

Трамп выразил надежду на соглашение России и Украины на следующей неделе

Трамп выразил надежду на соглашение России и Украины на следующей неделе - РИА Новости, 20.04.2025

Трамп выразил надежду на соглашение России и Украины на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп надеется на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе, об этом он написал в своей соцсети Truth Social. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T23:22:00+03:00

2025-04-20T23:22:00+03:00

2025-04-20T23:42:00+03:00

россия

украина

специальная военная операция на украине

в мире

сша

дональд трамп

вооруженные силы украины

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002345436_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9dfec60e7d82929aa3ac1a3f32010982.jpg

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе, об этом он написал в своей соцсети Truth Social. "Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе", — заявил он.Он добавил, что после этого обе страны "начнут вести дела с США, которые процветают, и зарабатывать состояние".Проблемы с достижением мираПрезидент Владимир Путин 18 марта в разговоре с Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе участников конфликта от атак на энергоинфраструктуру на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что киевские власти поддержат это предложение.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США. На ней стороны договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Сейчас срок его действия истек, но, как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Киев, по сути, и не присоединялся к достигнутому соглашению — ВСУ продолжали атаковать российские объекты энергетики.Пресс-секретарь президента уточнил, что Путин не давал никаких других указаний по этому вопросу, а в переговорах по Украине наблюдается определенный прогресс, связанный с временным мораторием. Тем не менее впереди еще много обсуждений, добавил Песков.

https://ria.ru/20250420/peremirie-2012403616.html

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html

https://ria.ru/20250420/tramp-2012424274.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, в мире, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, владимир путин, дмитрий песков