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Трамп выразил надежду на соглашение России и Украины на следующей неделе
Трамп выразил надежду на соглашение России и Украины на следующей неделе - РИА Новости, 20.04.2025
Трамп выразил надежду на соглашение России и Украины на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп надеется на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе, об этом он написал в своей соцсети Truth Social. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T23:22:00+03:00
2025-04-20T23:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе, об этом он написал в своей соцсети Truth Social. "Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе", — заявил он.Он добавил, что после этого обе страны "начнут вести дела с США, которые процветают, и зарабатывать состояние".Проблемы с достижением мираПрезидент Владимир Путин 18 марта в разговоре с Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе участников конфликта от атак на энергоинфраструктуру на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что киевские власти поддержат это предложение.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США. На ней стороны договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Сейчас срок его действия истек, но, как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Киев, по сути, и не присоединялся к достигнутому соглашению — ВСУ продолжали атаковать российские объекты энергетики.Пресс-секретарь президента уточнил, что Путин не давал никаких других указаний по этому вопросу, а в переговорах по Украине наблюдается определенный прогресс, связанный с временным мораторием. Тем не менее впереди еще много обсуждений, добавил Песков.
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Трамп выразил надежду на соглашение России и Украины на следующей неделе
Трамп надеется на достижение РФ и Украиной договоренностей в ближайшую неделю