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Эксперт: Трамп может выйти из диалога из-за несоблюдения перемирия Киевом - РИА Новости, 20.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:21 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/tramp-2012424274.html
Эксперт: Трамп может выйти из диалога из-за несоблюдения перемирия Киевом
Эксперт: Трамп может выйти из диалога из-за несоблюдения перемирия Киевом - РИА Новости, 20.04.2025
Эксперт: Трамп может выйти из диалога из-за несоблюдения перемирия Киевом
Президент США Дональд Трамп может воспользоваться несоблюдением Украиной пасхального перемирия, чтобы выйти из мирных переговоров между Россией и Украиной,... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T23:21:00+03:00
2025-04-20T23:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
дональд трамп
корнелльский университет
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может воспользоваться несоблюдением Украиной пасхального перемирия, чтобы выйти из мирных переговоров между Россией и Украиной, заявил РИА Новости профессор Корнелльского университета Ричард Бенсел. "Предсказать реакцию Дональда Трампа на какое-либо событие крайне сложно. Однако он вполне может расценить отказ (от соблюдения пасхального перемирия - ред.) как возможность полностью выйти из мирного процесса", - заявил Бенсел. По его словам, объявление президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия поставило Украину перед сложным выбором, поскольку его соблюдение Киевом легитимизировало бы участие РФ в мирных переговорах, против чего выступала Украина. Вместе с тем, как отметил эксперт, несоблюдение Украиной перемирия может создать впечатление, что Киев препятствует мирному процессу, в то время как США и Европа хотят как можно скорее положить конец украинскому конфликту. "Таким образом, Путин поставил Украину между молотом и наковальней", - отметил Бенсел. По его оценке, более или менее прочное прекращение огня между Россией и Украиной сейчас маловероятно. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима пасхального перемирия, применили 48 беспилотников, обстреливали позиции российских войск и приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов, сообщило в воскресенье Минобороны России. В частности, в течение ночи противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один – по территории Крыма. Украинские подразделения 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции наших войск, осуществили 900 ударов беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей – 12 обстрелов, 33 удара БпЛА и семь сбросов боеприпасов, говорится в сводке военного ведомства. В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html
https://ria.ru/20250420/ukraina-2012422202.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, корнелльский университет, вооруженные силы украины, пасхальное перемирие, объявленное путиным, сша, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Корнелльский университет, Вооруженные силы Украины, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, США, Вооруженные силы РФ
Эксперт: Трамп может выйти из диалога из-за несоблюдения перемирия Киевом

Политолог Бенсел: Трамп может выйти из переговоров из-за нарушения ВСУ перемирия

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может воспользоваться несоблюдением Украиной пасхального перемирия, чтобы выйти из мирных переговоров между Россией и Украиной, заявил РИА Новости профессор Корнелльского университета Ричард Бенсел.
"Предсказать реакцию Дональда Трампа на какое-либо событие крайне сложно. Однако он вполне может расценить отказ (от соблюдения пасхального перемирия - ред.) как возможность полностью выйти из мирного процесса", - заявил Бенсел.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Ну теперь не жалуйтесь: пасхальное перемирие стало приговором Украине
19 апреля, 22:16
По его словам, объявление президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия поставило Украину перед сложным выбором, поскольку его соблюдение Киевом легитимизировало бы участие РФ в мирных переговорах, против чего выступала Украина. Вместе с тем, как отметил эксперт, несоблюдение Украиной перемирия может создать впечатление, что Киев препятствует мирному процессу, в то время как США и Европа хотят как можно скорее положить конец украинскому конфликту.
"Таким образом, Путин поставил Украину между молотом и наковальней", - отметил Бенсел.
По его оценке, более или менее прочное прекращение огня между Россией и Украиной сейчас маловероятно.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Американские эксперты понадеялись на прекращение огня на Украине
Вчера, 22:42
ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима пасхального перемирия, применили 48 беспилотников, обстреливали позиции российских войск и приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов, сообщило в воскресенье Минобороны России.
В частности, в течение ночи противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один – по территории Крыма. Украинские подразделения 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции наших войск, осуществили 900 ударов беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей – 12 обстрелов, 33 удара БпЛА и семь сбросов боеприпасов, говорится в сводке военного ведомства. В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов, отмечает МО РФ.
Экономист Джеффри Сакс - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Сакс в ответ на вопрос о перемирии на Украине напомнил о причинах конфликта
Вчера, 17:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинДональд ТрампКорнелльский университетВооруженные силы УкраиныПасхальное перемирие, объявленное ПутинымСШАВооруженные силы РФ
 
 
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