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Трамп пообещал сделать США сильнее, богаче и религиознее - РИА Новости, 20.04.2025
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17:21 20.04.2025 (обновлено: 19:35 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/tramp-2012402334.html
Трамп пообещал сделать США сильнее, богаче и религиознее
Трамп пообещал сделать США сильнее, богаче и религиознее - РИА Новости, 20.04.2025
Трамп пообещал сделать США сильнее, богаче и религиознее
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social пообещал сделать страну больше, сильнее, богаче и религиознее. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T17:21:00+03:00
2025-04-20T19:35:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social пообещал сделать страну больше, сильнее, богаче и религиознее. &quot;Мы вместе сделаем Америку больше, лучше, сильнее, богаче, здоровее и более религиозной, чем когда-либо&quot;, — написал он.В других публикациях хозяин Белого дома поздравил сограждан с Пасхой, даже "худшего и самого некомпетентного президента — сонного Джо Байдена". Трамп во время инаугурации 20 января пообещал сделать Америку больше, сильнее и гораздо более исключительной, чем прежде. Он также завил о планах построить самую сильную армию, которую когда-либо видел мир.В начале января глава Белого дома также заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Трамп также активно продвигает инициативу о возвращении контроля над Панамским каналом.Кроме того, американский лидер обещал Канаде серьезные налоговые послабления, если страна войдет в состав США. Оттава неизменно отвергает эту идею и подчеркивает свою независимость и национальную идентичность.
https://ria.ru/20250419/amerika-2012181506.html
https://ria.ru/20250420/tramp-2012352657.html
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в мире, сша, америка, гренландия, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Америка, Гренландия, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп пообещал сделать США сильнее, богаче и религиознее

Президент Трамп: США станут больше, сильнее, богаче и религиознее

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social пообещал сделать страну больше, сильнее, богаче и религиознее.
«

"Мы вместе сделаем Америку больше, лучше, сильнее, богаче, здоровее и более религиозной, чем когда-либо", — написал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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В других публикациях хозяин Белого дома поздравил сограждан с Пасхой, даже "худшего и самого некомпетентного президента — сонного Джо Байдена".
Трамп во время инаугурации 20 января пообещал сделать Америку больше, сильнее и гораздо более исключительной, чем прежде. Он также завил о планах построить самую сильную армию, которую когда-либо видел мир.
В начале января глава Белого дома также заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Трамп также активно продвигает инициативу о возвращении контроля над Панамским каналом.
Кроме того, американский лидер обещал Канаде серьезные налоговые послабления, если страна войдет в состав США. Оттава неизменно отвергает эту идею и подчеркивает свою независимость и национальную идентичность.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
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В миреСШААмерикаГренландияДональд ТрампДжо Байден
 
 
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