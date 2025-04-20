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Трамп может подписать указ о сокращении работы Госдепа в Африке, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2025
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12:50 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/tramp-2012376381.html
Трамп может подписать указ о сокращении работы Госдепа в Африке, пишут СМИ
Трамп может подписать указ о сокращении работы Госдепа в Африке, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2025
Трамп может подписать указ о сокращении работы Госдепа в Африке, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может подписать указ, согласно которому Госдепартамент США сократит свою деятельность на Африканском континенте, РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T12:50:00+03:00
2025-04-20T12:50:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может подписать указ, согласно которому Госдепартамент США сократит свою деятельность на Африканском континенте, а также закроет ряд "несущественных" посольств и консульств, сообщает американская газета New York Times. "Проект указа Белого дома предполагает значительную реструктуризацию Госдепа, включая сокращение практически всей деятельности в Африке и закрытие посольств и консульств на континенте. Цель указа, который может быть подписан президентом Трампом на следующей неделе, - провести "дисциплинированную реорганизацию" Госдепа и "оптимизировать выполнение миссий", сократив "растрату, мошенничество и злоупотребление", - пишет New York Times со ссылкой на 16-страничный документ, к которому издание получило доступ. Согласно проекту указа, "несущественные" посольства и консульства стран Африки к югу от Сахары будут закрыты к 1 октября, а дипломатов отправят в Африку в рамках "целевых миссий". По информации New York Times, предполагается также ликвидация бюро по делам Африки, которое занимается политикой в странах Африки к югу от Сахары. Кроме того, речь идет и о сокращении в штаб-квартире Госдепа подразделений, занимающихся вопросами изменений климата и проблемами мигрантов, а также демократии и прав человека. Газета отмечает со ссылкой на проект документа, что предполагаемая реорганизация избавит Госдеп от региональных бюро, которые помогают разрабатывать и проводить политику во многих частях мира. Так, функции региональных бюро будут выполнять четыре службы, "корпуса", разделенные по регионам, такие как корпуса Евразии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона. Например, корпус Евразии будет охватывать регионы Европы, России и страны Центральной Азии, указывает издание со ссылкой на документ. Отмечается, что в документе также предлагается использовать искусственный интеллект для составления проектов документов, "планирования работы". Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Трамп планирует радикально сократить госдепартамент, оставив в нем меньше дипломатов, меньше посольств и более узкую сферу деятельности.
https://ria.ru/20250419/amerika-2012181506.html
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в мире, африка, сша, сахара, дональд трамп, государственный департамент сша
В мире, Африка, США, Сахара, Дональд Трамп, Государственный департамент США
Трамп может подписать указ о сокращении работы Госдепа в Африке, пишут СМИ

NYT: Трамп может подписать указ о сокращении деятельности Госдепа в Африке

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может подписать указ, согласно которому Госдепартамент США сократит свою деятельность на Африканском континенте, а также закроет ряд "несущественных" посольств и консульств, сообщает американская газета New York Times.
«
"Проект указа Белого дома предполагает значительную реструктуризацию Госдепа, включая сокращение практически всей деятельности в Африке и закрытие посольств и консульств на континенте. Цель указа, который может быть подписан президентом Трампом на следующей неделе, - провести "дисциплинированную реорганизацию" Госдепа и "оптимизировать выполнение миссий", сократив "растрату, мошенничество и злоупотребление", - пишет New York Times со ссылкой на 16-страничный документ, к которому издание получило доступ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Америка уходит — Трампу не нужны посольства
Вчера, 08:00
Согласно проекту указа, "несущественные" посольства и консульства стран Африки к югу от Сахары будут закрыты к 1 октября, а дипломатов отправят в Африку в рамках "целевых миссий". По информации New York Times, предполагается также ликвидация бюро по делам Африки, которое занимается политикой в странах Африки к югу от Сахары.
Кроме того, речь идет и о сокращении в штаб-квартире Госдепа подразделений, занимающихся вопросами изменений климата и проблемами мигрантов, а также демократии и прав человека.
Газета отмечает со ссылкой на проект документа, что предполагаемая реорганизация избавит Госдеп от региональных бюро, которые помогают разрабатывать и проводить политику во многих частях мира. Так, функции региональных бюро будут выполнять четыре службы, "корпуса", разделенные по регионам, такие как корпуса Евразии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона. Например, корпус Евразии будет охватывать регионы Европы, России и страны Центральной Азии, указывает издание со ссылкой на документ.
Отмечается, что в документе также предлагается использовать искусственный интеллект для составления проектов документов, "планирования работы".
Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Трамп планирует радикально сократить госдепартамент, оставив в нем меньше дипломатов, меньше посольств и более узкую сферу деятельности.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
NYT: США планируют закрыть почти 30 дипмиссий за границей
16 апреля, 13:39
 
В миреАфрикаСШАСахараДональд ТрампГосударственный департамент США
 
 
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