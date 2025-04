https://ria.ru/20250420/tramp-2012376381.html

Трамп может подписать указ о сокращении работы Госдепа в Африке, пишут СМИ

Трамп может подписать указ о сокращении работы Госдепа в Африке, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2025

Трамп может подписать указ о сокращении работы Госдепа в Африке, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может подписать указ, согласно которому Госдепартамент США сократит свою деятельность на Африканском континенте, РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T12:50:00+03:00

2025-04-20T12:50:00+03:00

2025-04-20T12:50:00+03:00

в мире

африка

сша

сахара

дональд трамп

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010416561_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a46875c326b587539d27ecc986eb5010.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может подписать указ, согласно которому Госдепартамент США сократит свою деятельность на Африканском континенте, а также закроет ряд "несущественных" посольств и консульств, сообщает американская газета New York Times. "Проект указа Белого дома предполагает значительную реструктуризацию Госдепа, включая сокращение практически всей деятельности в Африке и закрытие посольств и консульств на континенте. Цель указа, который может быть подписан президентом Трампом на следующей неделе, - провести "дисциплинированную реорганизацию" Госдепа и "оптимизировать выполнение миссий", сократив "растрату, мошенничество и злоупотребление", - пишет New York Times со ссылкой на 16-страничный документ, к которому издание получило доступ. Согласно проекту указа, "несущественные" посольства и консульства стран Африки к югу от Сахары будут закрыты к 1 октября, а дипломатов отправят в Африку в рамках "целевых миссий". По информации New York Times, предполагается также ликвидация бюро по делам Африки, которое занимается политикой в странах Африки к югу от Сахары. Кроме того, речь идет и о сокращении в штаб-квартире Госдепа подразделений, занимающихся вопросами изменений климата и проблемами мигрантов, а также демократии и прав человека. Газета отмечает со ссылкой на проект документа, что предполагаемая реорганизация избавит Госдеп от региональных бюро, которые помогают разрабатывать и проводить политику во многих частях мира. Так, функции региональных бюро будут выполнять четыре службы, "корпуса", разделенные по регионам, такие как корпуса Евразии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона. Например, корпус Евразии будет охватывать регионы Европы, России и страны Центральной Азии, указывает издание со ссылкой на документ. Отмечается, что в документе также предлагается использовать искусственный интеллект для составления проектов документов, "планирования работы". Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Трамп планирует радикально сократить госдепартамент, оставив в нем меньше дипломатов, меньше посольств и более узкую сферу деятельности.

https://ria.ru/20250419/amerika-2012181506.html

https://ria.ru/20250416/ssha-2011562987.html

африка

сша

сахара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, африка, сша, сахара, дональд трамп, государственный департамент сша