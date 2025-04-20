Политолог рассказал о действиях Трампа после пасхального перемирия
Политолог Чже Сун Хун: Трамп продолжит добиваться окончания конфликта на Украине
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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СЕУЛ, 20 апр - РИА Новости. Несмотря на то, что пасхальное перемирие на Украине вряд ли удастся сразу продлить на более долгий срок, президент США Дональд Трамп не сможет просто выйти из переговоров по украинскому конфликту и продолжит добиваться его окончания, заявил в интервью РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований южнокорейского Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Комментируя в пятницу переговоры с представителями Украины в Париже, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что необходимо в течение нескольких дней понять, возможно ли достичь урегулирования по Украине в скором времени. Он отметил, что США потратили на поддержку Киева в течении трех последних лет миллиарды долларов и теперь достигли точки, когда у Вашингтона есть другие задачи, на которых нужно сфокусироваться. Рубио подчеркнул, что если Украина и Россия серьезно настроены на мир, то США хотят помочь, иначе Вашингтон займется чем-то еще.
"Искренне верят в перемирие лишь Трамп и США. Потому что США не могут "умыть руки". Если они это сделают, то лишат себя соглашения о минеральных ресурсах (с Украиной - ред.). Это сделает невозможным возврат инвестированных средств. Украина падет. А для России такой исход никакой угрозы как раз представлять не будет", - заявил Чже Сун Хун.
Эксперт отметил, что боевые действия, скорее всего, возобновятся 21 апреля, поскольку нынешняя договоренность о пасхальном перемирии не удовлетворяет ни Россию, ни Украину. При этом готовность сторон идти на такие компромиссные шаги говорит о том, что они хотят не краткосрочного, а полноценного прекращения боевых действий. Поэтому после нынешнего перемирия риск перерастания конфликта в затяжную войну, по мнению Чже Сун Хуна, будет небольшим.