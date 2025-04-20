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WSJ рассказала о радикальных изменениях в стратегии Трампа - РИА Новости, 20.04.2025
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08:41 20.04.2025 (обновлено: 13:29 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/tramp-2012352657.html
WSJ рассказала о радикальных изменениях в стратегии Трампа
WSJ рассказала о радикальных изменениях в стратегии Трампа - РИА Новости, 20.04.2025
WSJ рассказала о радикальных изменениях в стратегии Трампа
Президент США Дональд Трамп приостановил введение экономических пошлин после общения с министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T08:41:00+03:00
2025-04-20T13:29:00+03:00
сша
китай
дональд трамп
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
цены на нефть
в мире
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приостановил введение экономических пошлин после общения с министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником, утверждает The Wall Street Journal."Эти два министра убедили Трампа в необходимости приостановить введение некоторых пошлин и немедленно объявить об этом ради успокоения биржевых рынков", — говорится в материале.Журналисты подчеркнули, что Бессент и Лютник смогли уговорить американского лидера, воспользовавшись временным отсутствием советника Трампа по торговле Питера Наварро, поддерживавшего идею введения пошлин против других стран: Наварро находился в другом крыле Белого дома, что позволило министрам пообщаться с Трампом об изменении его стратегии.Глава США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет десять процентов. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной — чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в десять процентов.
https://ria.ru/20250419/tramp-2012225870.html
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сша, китай, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, цены на нефть, в мире
США, Китай, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт, Цены на нефть, В мире
WSJ рассказала о радикальных изменениях в стратегии Трампа

WSJ: американские министры убедили Трампа приостановить введение пошлин

© Getty Images / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Getty Images / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приостановил введение экономических пошлин после общения с министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником, утверждает The Wall Street Journal.
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"Эти два министра убедили Трампа в необходимости приостановить введение некоторых пошлин и немедленно объявить об этом ради успокоения биржевых рынков", — говорится в материале.
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Журналисты подчеркнули, что Бессент и Лютник смогли уговорить американского лидера, воспользовавшись временным отсутствием советника Трампа по торговле Питера Наварро, поддерживавшего идею введения пошлин против других стран: Наварро находился в другом крыле Белого дома, что позволило министрам пообщаться с Трампом об изменении его стратегии.
Глава США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет десять процентов. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной — чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в десять процентов.
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СШАКитайДональд ТрампСкотт БессентВведение Трампом пошлин на импортЦены на нефтьВ мире
 
 
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