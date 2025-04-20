https://ria.ru/20250420/teplokhod-2012363461.html
На реке Дон российский теплоход столкнулся с воротами
На реке Дон российский теплоход столкнулся с воротами - РИА Новости, 20.04.2025
На реке Дон российский теплоход столкнулся с воротами
Теплоход "Альфа" под российским флагом столкнулся с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в районе города Семикаракорска в Ростовской области, сообщило... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T10:17:00+03:00
2025-04-20T10:17:00+03:00
2025-04-20T13:42:00+03:00
дон
россия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/14/2012372935_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_108e7159a0f678178d39b9859ca60bb1.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр — РИА Новости. Теплоход "Альфа" под российским флагом столкнулся с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в районе города Семикаракорска в Ростовской области, сообщило ГУ МЧС по региону на своем сайте"В городе Семикаракорске на Кочетовском гидроузле теплоход "Альфа" (флаг России), заходя в камеру гидроузла, совершил навал на нижние ворота носовой частью судна. Судовой ход перекрыт. Разлива нефтепродуктов нет", — отметили в ведомстве.Сейчас специалисты оценивают степень повреждения ворот и судна. На месте работают силы и средства от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) — десять человек и четыре единицы техники.Южная транспортная прокуратура начала проверку инцидента.
https://ria.ru/20250419/kongo-2012214197.html
дон
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/14/2012372935_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_eac4d75d6ea8313334ca058b54547e82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дон, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Дон, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На реке Дон российский теплоход столкнулся с воротами
На реке Дон российский теплоход "Альфа" столкнулся с воротами