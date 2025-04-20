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На реке Дон российский теплоход столкнулся с воротами - РИА Новости, 20.04.2025
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10:17 20.04.2025 (обновлено: 13:42 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/teplokhod-2012363461.html
На реке Дон российский теплоход столкнулся с воротами
На реке Дон российский теплоход столкнулся с воротами - РИА Новости, 20.04.2025
На реке Дон российский теплоход столкнулся с воротами
Теплоход "Альфа" под российским флагом столкнулся с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в районе города Семикаракорска в Ростовской области, сообщило... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T10:17:00+03:00
2025-04-20T13:42:00+03:00
дон
россия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр — РИА Новости. Теплоход "Альфа" под российским флагом столкнулся с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в районе города Семикаракорска в Ростовской области, сообщило ГУ МЧС по региону на своем сайте&quot;В городе Семикаракорске на Кочетовском гидроузле теплоход &quot;Альфа&quot; (флаг России), заходя в камеру гидроузла, совершил навал на нижние ворота носовой частью судна. Судовой ход перекрыт. Разлива нефтепродуктов нет&quot;, — отметили в ведомстве.Сейчас специалисты оценивают степень повреждения ворот и судна. На месте работают силы и средства от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) — десять человек и четыре единицы техники.Южная транспортная прокуратура начала проверку инцидента.
https://ria.ru/20250419/kongo-2012214197.html
дон
россия
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дон, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Дон, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На реке Дон российский теплоход столкнулся с воротами

На реке Дон российский теплоход "Альфа" столкнулся с воротами

© Фото : Южная транспортная прокуратура Теплоход "Альфа" после столкновения с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в Ростовской области
Теплоход Альфа после столкновения с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Фото : Южная транспортная прокуратура
Теплоход "Альфа" после столкновения с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр — РИА Новости. Теплоход "Альфа" под российским флагом столкнулся с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в районе города Семикаракорска в Ростовской области, сообщило ГУ МЧС по региону на своем сайте
«

"В городе Семикаракорске на Кочетовском гидроузле теплоход "Альфа" (флаг России), заходя в камеру гидроузла, совершил навал на нижние ворота носовой частью судна. Судовой ход перекрыт. Разлива нефтепродуктов нет", — отметили в ведомстве.

Сейчас специалисты оценивают степень повреждения ворот и судна. На месте работают силы и средства от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) — десять человек и четыре единицы техники.
Южная транспортная прокуратура начала проверку инцидента.
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ДонРоссияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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