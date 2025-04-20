https://ria.ru/20250420/teplokhod-2012363461.html

На реке Дон российский теплоход столкнулся с воротами

На реке Дон российский теплоход столкнулся с воротами - РИА Новости, 20.04.2025

На реке Дон российский теплоход столкнулся с воротами

Теплоход "Альфа" под российским флагом столкнулся с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в районе города Семикаракорска в Ростовской области, сообщило... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T10:17:00+03:00

2025-04-20T10:17:00+03:00

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дон

россия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр — РИА Новости. Теплоход "Альфа" под российским флагом столкнулся с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в районе города Семикаракорска в Ростовской области, сообщило ГУ МЧС по региону на своем сайте"В городе Семикаракорске на Кочетовском гидроузле теплоход "Альфа" (флаг России), заходя в камеру гидроузла, совершил навал на нижние ворота носовой частью судна. Судовой ход перекрыт. Разлива нефтепродуктов нет", — отметили в ведомстве.Сейчас специалисты оценивают степень повреждения ворот и судна. На месте работают силы и средства от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) — десять человек и четыре единицы техники.Южная транспортная прокуратура начала проверку инцидента.

https://ria.ru/20250419/kongo-2012214197.html

дон

россия

ростовская область

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Варвара Скокшина

дон, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия