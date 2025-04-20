https://ria.ru/20250420/ssha-2012412188.html

Американцы могут разориться на хобби из-за пошлин, считает эксперт

Американцы могут разориться на хобби из-за пошлин, считает эксперт - РИА Новости, 20.04.2025

Американцы могут разориться на хобби из-за пошлин, считает эксперт

Импорт США товаров для многих хобби - например музыки, рисования, фотографии, спорта - критически зависит от поставок из Китая, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T19:58:00+03:00

2025-04-20T19:58:00+03:00

2025-04-20T19:58:00+03:00

технологии

китай

сша

дональд трамп

рэу имени г. в. плеханова

введение трампом пошлин на импорт

в мире

экономика

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Импорт США товаров для многих хобби - например музыки, рисования, фотографии, спорта - критически зависит от поставок из Китая, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Введение заградительных пошлин против Китая приведет к росту цен на хобби на 40-50%, прокомментировала агентству доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Так, по итогам прошлого года в музыкальной сфере самая большая зависимость Штатов от Поднебесной была в поставках звукозаписывающей аппаратуры - 73%. Также из КНР в США приезжало 48% импортных струнных музыкальных инструментов и 41% микрофонов и наушников, а также примерно треть электрических музыкальных инструментов, ударных и духовых. Скажутся пошлины и на любителях спорта и других активностей на природе. Сильнее всего - на рыбалке и охоте, так как 59% удочек, крючков, сачков для рыб и бабочек, а также приманок как раз приезжали из Китая. Может взлететь и цена спортинвентаря, например инвентаря для фитнеса, гольфа и серфинга - 57% прибывало из Поднебесной. Также в зоне риска оказалось холодное оружие, например мечи и шпаги (52%), а еще велосипеды (40%). Ударят пошлины и по кошельку любителей видеоигр, настольных и азартных игр, а также бильярда и игрушечных машинок - их США на 77% покупали в Китае. Любители фотографии и рисования также могут пострадать: Штаты импортировали из КНР 49% фотокамер и вспышек, а также 48% художественных красок и 36% шариковых и перьевых ручек, маркеров и держателей для карандашей. Также США критически зависят от импорта телескопов и биноклей - 59%, инструментов для ремесла - 40%, книг - 35%, а также автоматизированных кормушек для птиц, массажеров и других электромеханических приборов для личного использования - 80%. "Действительно, товары для хобби подорожают из-за пошлин. Повышение цен может быть порядка 40-50% ввиду того, что продавцы для поддержания спроса могут несколько снизить свою долю прибыли, тем самым сдержав цены", - считает Прикладова. Она отметила, что для любителей это может стать поводом отложить покупки на более поздний срок, если возможно. А для профессионалов отрасли это станет поводом для повышения цен на свои услуги, ведь рост затрат нужно будет компенсировать. "Как и в случае с продавцами различных товаров для хобби, увеличение цен на услуги может быть сдержано за счет снижения прибыли самих профессионалов", - заключила эксперт.

https://ria.ru/20250415/tramp-2011246498.html

https://ria.ru/20250420/globalizatsiya-2012348506.html

https://ria.ru/20250416/ssha-2011386087.html

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технологии, китай, сша, дональд трамп, рэу имени г. в. плеханова, введение трампом пошлин на импорт, в мире, экономика