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В США упал одномоторный самолет, есть погибшие
В США упал одномоторный самолет, есть погибшие - РИА Новости, 20.04.2025
В США упал одномоторный самолет, есть погибшие
Четыре человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в американском штате Иллинойс, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T09:46:00+03:00
2025-04-20T09:46:00+03:00
2025-04-20T09:46:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в американском штате Иллинойс, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правоохранителей. "Одномоторный самолет упал в поле в центральном Иллинойсе в субботу, все четыре человека, находившиеся на борту, погибли", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление следователя округа Колс Эда Шниерса. По предварительным данным Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США, при падении самолет задел линии электропередач.
https://ria.ru/20250413/samolet-2010958421.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иллинойс, сша
В США упал одномоторный самолет, есть погибшие
AP: четыре человека погибли при крушении самолета в Иллинойсе