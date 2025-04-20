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В США упал одномоторный самолет, есть погибшие - РИА Новости, 20.04.2025
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В США упал одномоторный самолет, есть погибшие
В США упал одномоторный самолет, есть погибшие - РИА Новости, 20.04.2025
В США упал одномоторный самолет, есть погибшие
Четыре человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в американском штате Иллинойс, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T09:46:00+03:00
2025-04-20T09:46:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в американском штате Иллинойс, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правоохранителей. "Одномоторный самолет упал в поле в центральном Иллинойсе в субботу, все четыре человека, находившиеся на борту, погибли", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление следователя округа Колс Эда Шниерса. По предварительным данным Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США, при падении самолет задел линии электропередач.
https://ria.ru/20250413/samolet-2010958421.html
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в мире, иллинойс, сша
В мире, Иллинойс, США
В США упал одномоторный самолет, есть погибшие

AP: четыре человека погибли при крушении самолета в Иллинойсе

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в сша
Автомобиль скорой помощи в сша - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи в сша. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в американском штате Иллинойс, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правоохранителей.
"Одномоторный самолет упал в поле в центральном Иллинойсе в субботу, все четыре человека, находившиеся на борту, погибли", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление следователя округа Колс Эда Шниерса.
По предварительным данным Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США, при падении самолет задел линии электропередач.
Экстренные службы недалеко от места падения легкомоторного самолета Mitsubishi MU-2B в американском штате Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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13 апреля, 04:22
 
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