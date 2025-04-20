https://ria.ru/20250420/ssha-2012357469.html

В США упал одномоторный самолет, есть погибшие

В США упал одномоторный самолет, есть погибшие - РИА Новости, 20.04.2025

В США упал одномоторный самолет, есть погибшие

Четыре человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в американском штате Иллинойс, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T09:46:00+03:00

2025-04-20T09:46:00+03:00

2025-04-20T09:46:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в американском штате Иллинойс, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правоохранителей. "Одномоторный самолет упал в поле в центральном Иллинойсе в субботу, все четыре человека, находившиеся на борту, погибли", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление следователя округа Колс Эда Шниерса. По предварительным данным Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США, при падении самолет задел линии электропередач.

https://ria.ru/20250413/samolet-2010958421.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иллинойс, сша