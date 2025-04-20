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В США сообщили об очень хорошем прогрессе на переговорах с Ираном в Риме - РИА Новости, 20.04.2025
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06:15 20.04.2025 (обновлено: 09:08 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/ssha-2012345617.html
В США сообщили об очень хорошем прогрессе на переговорах с Ираном в Риме
В США сообщили об очень хорошем прогрессе на переговорах с Ираном в Риме - РИА Новости, 20.04.2025
В США сообщили об очень хорошем прогрессе на переговорах с Ираном в Риме
США сообщили об очень хорошем прогрессе по итогам переговоров с Ираном в Риме, пишет издание The Washington Post, цитируя анонимного высокопоставленного... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T06:15:00+03:00
2025-04-20T09:08:00+03:00
в мире
иран
сша
рим
дональд трамп
стив уиткофф
аббас аракчи
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. США сообщили об очень хорошем прогрессе по итогам переговоров с Ираном в Риме, пишет издание The Washington Post, цитируя анонимного высокопоставленного представителя администрации президента Дональда Трампа."Сегодня в Риме в ходе второго раунда переговоров, который длился более четырех часов, мы достигли очень хорошего прогресса в наших прямых и косвенных дискуссиях", — указано в материале.Как сообщал в субботу глава МИД Ирана Аббас Аракчи, третий раунд переговоров ожидается 26 апреля, а на среду, 23 апреля, в Омане запланирована встреча технических групп на уровне экспертов.По данным агентства ONA, на состоявшихся переговорах сторонам удалось перейти к следующему этапу для достижения справедливого, постоянного соглашения, которое гарантировало бы избавление Ирана от намерений создать ЯО и полное снятие санкций, при этом сохраняя право Тегерана на развитие мирной ядерной энергии.Ситуация вокруг ядерной программы ИранаВ начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по ядерной программе, пригрозив в противном случае военным ответом. Как отметил президент ИРИ Масуд Пезешкиан, страна отказала Вашингтону в прямых переговорах по этому вопросу.Двенадцатого апреля в Омане состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Американская сторона заявила, что встреча прошла позитивно. Иранский дипломат также назвал ее конструктивной и спокойной.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили сделку — Совместный всеобъемлющий план действий. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В мае 2018-го Штаты вышли из соглашения и восстановили ограничения против Ирана.В ответ ИРИ заявила о поэтапном сокращении обязательств в рамках договоренностей, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250419/iran-2012297894.html
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в мире, иран, сша, рим, дональд трамп, стив уиткофф, аббас аракчи, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, США, Рим, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
В США сообщили об очень хорошем прогрессе на переговорах с Ираном в Риме

WP: США сообщили об очень хорошем прогрессе на переговорах с Ираном в Риме

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. США сообщили об очень хорошем прогрессе по итогам переговоров с Ираном в Риме, пишет издание The Washington Post, цитируя анонимного высокопоставленного представителя администрации президента Дональда Трампа.
"Сегодня в Риме в ходе второго раунда переговоров, который длился более четырех часов, мы достигли очень хорошего прогресса в наших прямых и косвенных дискуссиях", — указано в материале.
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Как сообщал в субботу глава МИД Ирана Аббас Аракчи, третий раунд переговоров ожидается 26 апреля, а на среду, 23 апреля, в Омане запланирована встреча технических групп на уровне экспертов.
По данным агентства ONA, на состоявшихся переговорах сторонам удалось перейти к следующему этапу для достижения справедливого, постоянного соглашения, которое гарантировало бы избавление Ирана от намерений создать ЯО и полное снятие санкций, при этом сохраняя право Тегерана на развитие мирной ядерной энергии.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
СМИ: Уиткофф провел встречу с главой Моссада на тему Ирана
18 апреля, 17:00

Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

В начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по ядерной программе, пригрозив в противном случае военным ответом. Как отметил президент ИРИ Масуд Пезешкиан, страна отказала Вашингтону в прямых переговорах по этому вопросу.
Двенадцатого апреля в Омане состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Американская сторона заявила, что встреча прошла позитивно. Иранский дипломат также назвал ее конструктивной и спокойной.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили сделку — Совместный всеобъемлющий план действий. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В мае 2018-го Штаты вышли из соглашения и восстановили ограничения против Ирана.
В ответ ИРИ заявила о поэтапном сокращении обязательств в рамках договоренностей, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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Вчера, 08:11
 
В миреИранСШАРимДональд ТрампСтив УиткоффАббас АракчиСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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