В США сообщили об очень хорошем прогрессе на переговорах с Ираном в Риме
WP: США сообщили об очень хорошем прогрессе на переговорах с Ираном в Риме
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. США сообщили об очень хорошем прогрессе по итогам переговоров с Ираном в Риме, пишет издание The Washington Post, цитируя анонимного высокопоставленного представителя администрации президента Дональда Трампа.
"Сегодня в Риме в ходе второго раунда переговоров, который длился более четырех часов, мы достигли очень хорошего прогресса в наших прямых и косвенных дискуссиях", — указано в материале.
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Как сообщал в субботу глава МИД Ирана Аббас Аракчи, третий раунд переговоров ожидается 26 апреля, а на среду, 23 апреля, в Омане запланирована встреча технических групп на уровне экспертов.
По данным агентства ONA, на состоявшихся переговорах сторонам удалось перейти к следующему этапу для достижения справедливого, постоянного соглашения, которое гарантировало бы избавление Ирана от намерений создать ЯО и полное снятие санкций, при этом сохраняя право Тегерана на развитие мирной ядерной энергии.
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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
В начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по ядерной программе, пригрозив в противном случае военным ответом. Как отметил президент ИРИ Масуд Пезешкиан, страна отказала Вашингтону в прямых переговорах по этому вопросу.
Двенадцатого апреля в Омане состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Американская сторона заявила, что встреча прошла позитивно. Иранский дипломат также назвал ее конструктивной и спокойной.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили сделку — Совместный всеобъемлющий план действий. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В мае 2018-го Штаты вышли из соглашения и восстановили ограничения против Ирана.
В ответ ИРИ заявила о поэтапном сокращении обязательств в рамках договоренностей, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.