https://ria.ru/20250420/ssha-2012345617.html

В США сообщили об очень хорошем прогрессе на переговорах с Ираном в Риме

В США сообщили об очень хорошем прогрессе на переговорах с Ираном в Риме - РИА Новости, 20.04.2025

В США сообщили об очень хорошем прогрессе на переговорах с Ираном в Риме

США сообщили об очень хорошем прогрессе по итогам переговоров с Ираном в Риме, пишет издание The Washington Post, цитируя анонимного высокопоставленного... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T06:15:00+03:00

2025-04-20T06:15:00+03:00

2025-04-20T09:08:00+03:00

в мире

иран

сша

рим

дональд трамп

стив уиткофф

аббас аракчи

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed059617ae489a7633b18d461eab9a85.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. США сообщили об очень хорошем прогрессе по итогам переговоров с Ираном в Риме, пишет издание The Washington Post, цитируя анонимного высокопоставленного представителя администрации президента Дональда Трампа."Сегодня в Риме в ходе второго раунда переговоров, который длился более четырех часов, мы достигли очень хорошего прогресса в наших прямых и косвенных дискуссиях", — указано в материале.Как сообщал в субботу глава МИД Ирана Аббас Аракчи, третий раунд переговоров ожидается 26 апреля, а на среду, 23 апреля, в Омане запланирована встреча технических групп на уровне экспертов.По данным агентства ONA, на состоявшихся переговорах сторонам удалось перейти к следующему этапу для достижения справедливого, постоянного соглашения, которое гарантировало бы избавление Ирана от намерений создать ЯО и полное снятие санкций, при этом сохраняя право Тегерана на развитие мирной ядерной энергии.Ситуация вокруг ядерной программы ИранаВ начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по ядерной программе, пригрозив в противном случае военным ответом. Как отметил президент ИРИ Масуд Пезешкиан, страна отказала Вашингтону в прямых переговорах по этому вопросу.Двенадцатого апреля в Омане состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Американская сторона заявила, что встреча прошла позитивно. Иранский дипломат также назвал ее конструктивной и спокойной.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили сделку — Совместный всеобъемлющий план действий. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В мае 2018-го Штаты вышли из соглашения и восстановили ограничения против Ирана.В ответ ИРИ заявила о поэтапном сокращении обязательств в рамках договоренностей, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250419/iran-2012297894.html

https://ria.ru/20250418/uitkoff-2012127255.html

https://ria.ru/20250419/reuters-2012228972.html

иран

сша

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, рим, дональд трамп, стив уиткофф, аббас аракчи, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана