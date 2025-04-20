https://ria.ru/20250420/sobaki-2012341771.html

Кинолог посоветовал не запрещать собаке лаять

Кинолог посоветовал не запрещать собаке лаять - РИА Новости, 20.04.2025

Кинолог посоветовал не запрещать собаке лаять

Многие владельцы, особенно начинающие, часто оказываются не готовы к тому, что поведение собаки существенно отличается от человеческого, однако некоторые... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T03:45:00+03:00

2025-04-20T03:45:00+03:00

2025-04-20T05:23:00+03:00

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Многие владельцы, особенно начинающие, часто оказываются не готовы к тому, что поведение собаки существенно отличается от человеческого, однако некоторые особенности являются для питомцев нормой, не стоит их контролировать и подавлять, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Приобретая собаку, вы получаете нового члена семьи со своими повадками. Желание изменить некоторые из них означает борьбу с инстинктами животного, что, по сути, равносильно противостоянию самой природе. Хороший хозяин всегда должен быть готов подстроить свой образ жизни под четвероногого друга. Например, пересмотреть привычный распорядок дня и представления о комфорте, а порой и преодолеть брезгливость", - сказал Голубев. В частности, он напомнил, что лай для собак, это способ коммуникации, возможность заявить о себе и выразить свои эмоции – от радости до сигнала о помощи. Те, кто пытаются полностью запретить собаке лаять, лишают её возможности выразить свои чувства. В то же время, не все соседи готовы слушать постоянный лай, когда питомец остаётся один дома или, наоборот, когда в квартиру приходят гости. Такое поведение, по словам кинолога, можно скорректировать. Некоторых смущает, что собака обнюхивает каждый столб, клумбу или других собак во время прогулки. Голубев объяснил, что таким образом питомцы естественным методом познают мир, а с помощью меток оставляют информацию о себе и обозначают границы. Если хозяин пытается одёрнуть питомца во время этого занятия, он фактически лишает его возможности узнать последние новости района. "Конечно, важно следить за безопасностью питомца и аккуратно ограничивать его контакт с мусорными баками или опасными веществами. Однако полностью запрещать собаке изучать и оставлять запахи нельзя", - уточнил президент РКФ. Он рассказал ещё об одном инстинкте, который достался собакам от их предков. Домашние любимцы могут рыть ямки на улице или даже пытаться копать кровать или подушки, потому что раньше их сородичи так прятали добычу или устраивали себе убежище. Чтобы обезопасить дом, можно выделить собаке безопасный участок на даче, где она сможет наслаждаться естественным для неё занятием. Кроме того, Голубев призвал не лишать даже маленьких и беззащитных питомцев общения с себе подобными, даже если хозяину кажется, что из-за этого могут возникнуть конфликты. Не прошедший социализацию питомец может стать либо неуверенным в себе, либо агрессивным. Тем, кто заметил, что собака уже испытывает трудности в общении с другими животными, важно своевременно обратиться к кинологу для коррекции поведения. "Активным питомцам, особенно щенкам и молодым, жизненно необходима физическая нагрузка. Готовьтесь к некоторым разрушениям в квартире и разорванным мягким предметам. Так животное естественным образом выплёскивает энергию – не стоит ругать питомца за такое поведение. Лучше увеличьте время прогулок. Позвольте питомцу также бегать без поводка в безопасных местах. Если же вы в принципе не готовы к чересчур активному животному в доме, стоит присмотреться к породам с более спокойным темпераментом", - предупредил он ещё об одной особенности собак.

https://ria.ru/20250112/kinolog-1993305031.html

https://ria.ru/20241222/kinolog-1990666526.html

https://ria.ru/20250119/sobaki-1994423825.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)