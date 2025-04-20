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Cирия обсудит с США возвращение страны в мировую финансовую систему
Cирия обсудит с США возвращение страны в мировую финансовую систему - РИА Новости, 20.04.2025
Cирия обсудит с США возвращение страны в мировую финансовую систему
Министр финансов Сирии Мохаммед Ясер Барния сообщил, что отправится в США для обсуждения возможности возвращения страны в международную финансовую систему, его... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T12:59:00+03:00
2025-04-20T12:59:00+03:00
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БЕЙРУТ, 20 апр - РИА Новости. Министр финансов Сирии Мохаммед Ясер Барния сообщил, что отправится в США для обсуждения возможности возвращения страны в международную финансовую систему, его слова приводит телеканал Syria TV."Я направляюсь в США, где буду представлять Сирию на весенних заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка… Мы надеемся на возвращение Сирии в международную финансовую систему и мировое сообщество", - приводит телеканал телеканал Syria TV его слова. Совместно с министром финансов Сирии в США отправится глава ЦБ Абделькадер Аль-Хасрия. В субботу Дамаск посетила делегация от конгресса США, в ходе встречи с представителями сирийской власти обсуждались вопросы, связанные с развитием ситуации в Сирии и в регионе и возможности снятия односторонних американских санкций.
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в мире, сирия, сша, дамаск (город), всемирный банк, центральный банк рф (цб рф)
В мире, Сирия, США, Дамаск (город), Всемирный банк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Cирия обсудит с США возвращение страны в мировую финансовую систему
Глава Минфина Сирии Барния отправится в США для обсуждения будущего страны