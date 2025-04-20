https://ria.ru/20250420/siriya-2012377030.html

Cирия обсудит с США возвращение страны в мировую финансовую систему

Cирия обсудит с США возвращение страны в мировую финансовую систему - РИА Новости, 20.04.2025

Cирия обсудит с США возвращение страны в мировую финансовую систему

Министр финансов Сирии Мохаммед Ясер Барния сообщил, что отправится в США для обсуждения возможности возвращения страны в международную финансовую систему, его... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T12:59:00+03:00

2025-04-20T12:59:00+03:00

2025-04-20T12:59:00+03:00

в мире

сирия

сша

дамаск (город)

всемирный банк

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/138178/44/1381784471_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_974851c4ccfa6fbe3eeec7487c0e1648.jpg

БЕЙРУТ, 20 апр - РИА Новости. Министр финансов Сирии Мохаммед Ясер Барния сообщил, что отправится в США для обсуждения возможности возвращения страны в международную финансовую систему, его слова приводит телеканал Syria TV."Я направляюсь в США, где буду представлять Сирию на весенних заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка… Мы надеемся на возвращение Сирии в международную финансовую систему и мировое сообщество", - приводит телеканал телеканал Syria TV его слова. Совместно с министром финансов Сирии в США отправится глава ЦБ Абделькадер Аль-Хасрия. В субботу Дамаск посетила делегация от конгресса США, в ходе встречи с представителями сирийской власти обсуждались вопросы, связанные с развитием ситуации в Сирии и в регионе и возможности снятия односторонних американских санкций.

https://ria.ru/20250106/siriya-1992693668.html

сирия

сша

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, сша, дамаск (город), всемирный банк, центральный банк рф (цб рф)