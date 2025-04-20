Симоньян заявила, что воскрешение Иисуса Христа дает большую надежду
Симоньян: воскрешение Христа и попрание смерти дает большую надежду
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в канун Пасхи подчеркнула, что для верующего человека воскрешение Иисуса Христа и попрание смерти дает большую надежу.
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"Для любого верующего человека воскрешение Христа и то, что таким образом смерть была попрана, и оказывается, она вообще может быть попрана, а раз она может быть попрана, значит, ее нет - это дает большую надежду", - сказала Симоньян в ходе программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" .
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Главред международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT отметила, что Пасха в её жизни - главный праздник. Симоньян рассказала историю о том, что в подростковом возрасте был период некого "богоборчества", когда она говорила, что никого не будет слушать, даже Бога. И в этот период у берега реки на Кубани она случайно потеряла свой крестик.
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"Прошел год. Этот год, этот период закончился у меня. Я стала опять молиться. Молилась и дико переживала, что я потеряла прошлым летом, получается, свой крестик. Прям так меня это ранило. Мне казалось, что все кончилось… прошел этот год, я пришла на пляж первый раз, и первое, что я увидела, это свой крестик. Который я потеряла за год до этого. Вот я тебе перед Богом, так и было", - сказала Симоньян.
Она отметила, что человечество пришло к вере, "потому что мысль о том, что твои близкие уходят и уходят навсегда, она же нестерпима, ее невозможно пережить, и сохраняет твою способность жить лишь неистребимая вера в то, что мы все встретимся, и что это только миг".
Телеведущий Корчевников в ходе программы подарил Симоньян икону "Святое семейство".
Праздник Воскресения Христова - Пасху - Русская православная церковь отмечает в этом году 20 апреля. Традиционно накануне и в этот день верующие посещают богослужения, пекут куличи и накрывают праздничные столы.