https://ria.ru/20250420/simonjan-2012388204.html

Симоньян заявила, что воскрешение Иисуса Христа дает большую надежду

Симоньян заявила, что воскрешение Иисуса Христа дает большую надежду - РИА Новости, 20.04.2025

Симоньян заявила, что воскрешение Иисуса Христа дает большую надежду

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в канун Пасхи подчеркнула, что для верующего человека воскрешение РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T15:04:00+03:00

2025-04-20T15:04:00+03:00

2025-04-20T15:04:00+03:00

маргарита симоньян

иисус христос

борис корчевников

русская православная церковь

пасхальное перемирие, объявленное путиным

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в канун Пасхи подчеркнула, что для верующего человека воскрешение Иисуса Христа и попрание смерти дает большую надежу. "Для любого верующего человека воскрешение Христа и то, что таким образом смерть была попрана, и оказывается, она вообще может быть попрана, а раз она может быть попрана, значит, ее нет - это дает большую надежду", - сказала Симоньян в ходе программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" . Главред международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT отметила, что Пасха в её жизни - главный праздник. Симоньян рассказала историю о том, что в подростковом возрасте был период некого "богоборчества", когда она говорила, что никого не будет слушать, даже Бога. И в этот период у берега реки на Кубани она случайно потеряла свой крестик. "Прошел год. Этот год, этот период закончился у меня. Я стала опять молиться. Молилась и дико переживала, что я потеряла прошлым летом, получается, свой крестик. Прям так меня это ранило. Мне казалось, что все кончилось… прошел этот год, я пришла на пляж первый раз, и первое, что я увидела, это свой крестик. Который я потеряла за год до этого. Вот я тебе перед Богом, так и было", - сказала Симоньян. Она отметила, что человечество пришло к вере, "потому что мысль о том, что твои близкие уходят и уходят навсегда, она же нестерпима, ее невозможно пережить, и сохраняет твою способность жить лишь неистребимая вера в то, что мы все встретимся, и что это только миг". Телеведущий Корчевников в ходе программы подарил Симоньян икону "Святое семейство". Праздник Воскресения Христова - Пасху - Русская православная церковь отмечает в этом году 20 апреля. Традиционно накануне и в этот день верующие посещают богослужения, пекут куличи и накрывают праздничные столы.

https://ria.ru/20250419/simonyan-2012319207.html

https://ria.ru/20250420/paskha-1784063287.html

https://ria.ru/20250420/bogosluzheniya-2012372812.html

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маргарита симоньян, иисус христос, борис корчевников, русская православная церковь, пасхальное перемирие, объявленное путиным, россия