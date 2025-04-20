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Симоньян заявила, что воскрешение Иисуса Христа дает большую надежду - РИА Новости, 20.04.2025
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15:04 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/simonjan-2012388204.html
Симоньян заявила, что воскрешение Иисуса Христа дает большую надежду
Симоньян заявила, что воскрешение Иисуса Христа дает большую надежду - РИА Новости, 20.04.2025
Симоньян заявила, что воскрешение Иисуса Христа дает большую надежду
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в канун Пасхи подчеркнула, что для верующего человека воскрешение РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T15:04:00+03:00
2025-04-20T15:04:00+03:00
маргарита симоньян
иисус христос
борис корчевников
русская православная церковь
пасхальное перемирие, объявленное путиным
россия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в канун Пасхи подчеркнула, что для верующего человека воскрешение Иисуса Христа и попрание смерти дает большую надежу. "Для любого верующего человека воскрешение Христа и то, что таким образом смерть была попрана, и оказывается, она вообще может быть попрана, а раз она может быть попрана, значит, ее нет - это дает большую надежду", - сказала Симоньян в ходе программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" . Главред международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT отметила, что Пасха в её жизни - главный праздник. Симоньян рассказала историю о том, что в подростковом возрасте был период некого "богоборчества", когда она говорила, что никого не будет слушать, даже Бога. И в этот период у берега реки на Кубани она случайно потеряла свой крестик. "Прошел год. Этот год, этот период закончился у меня. Я стала опять молиться. Молилась и дико переживала, что я потеряла прошлым летом, получается, свой крестик. Прям так меня это ранило. Мне казалось, что все кончилось… прошел этот год, я пришла на пляж первый раз, и первое, что я увидела, это свой крестик. Который я потеряла за год до этого. Вот я тебе перед Богом, так и было", - сказала Симоньян. Она отметила, что человечество пришло к вере, "потому что мысль о том, что твои близкие уходят и уходят навсегда, она же нестерпима, ее невозможно пережить, и сохраняет твою способность жить лишь неистребимая вера в то, что мы все встретимся, и что это только миг". Телеведущий Корчевников в ходе программы подарил Симоньян икону "Святое семейство". Праздник Воскресения Христова - Пасху - Русская православная церковь отмечает в этом году 20 апреля. Традиционно накануне и в этот день верующие посещают богослужения, пекут куличи и накрывают праздничные столы.
https://ria.ru/20250419/simonyan-2012319207.html
https://ria.ru/20250420/paskha-1784063287.html
https://ria.ru/20250420/bogosluzheniya-2012372812.html
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маргарита симоньян, иисус христос, борис корчевников, русская православная церковь, пасхальное перемирие, объявленное путиным, россия
Маргарита Симоньян, Иисус Христос, Борис Корчевников, Русская православная церковь, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, Россия
Симоньян заявила, что воскрешение Иисуса Христа дает большую надежду

Симоньян: воскрешение Христа и попрание смерти дает большую надежду

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в канун Пасхи подчеркнула, что для верующего человека воскрешение Иисуса Христа и попрание смерти дает большую надежу.
«
"Для любого верующего человека воскрешение Христа и то, что таким образом смерть была попрана, и оказывается, она вообще может быть попрана, а раз она может быть попрана, значит, ее нет - это дает большую надежду", - сказала Симоньян в ходе программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" .
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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19 апреля, 21:44
Главред международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT отметила, что Пасха в её жизни - главный праздник. Симоньян рассказала историю о том, что в подростковом возрасте был период некого "богоборчества", когда она говорила, что никого не будет слушать, даже Бога. И в этот период у берега реки на Кубани она случайно потеряла свой крестик.
«
"Прошел год. Этот год, этот период закончился у меня. Я стала опять молиться. Молилась и дико переживала, что я потеряла прошлым летом, получается, свой крестик. Прям так меня это ранило. Мне казалось, что все кончилось… прошел этот год, я пришла на пляж первый раз, и первое, что я увидела, это свой крестик. Который я потеряла за год до этого. Вот я тебе перед Богом, так и было", - сказала Симоньян.
Она отметила, что человечество пришло к вере, "потому что мысль о том, что твои близкие уходят и уходят навсегда, она же нестерпима, ее невозможно пережить, и сохраняет твою способность жить лишь неистребимая вера в то, что мы все встретимся, и что это только миг".
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Маргарита СимоньянИисус ХристосБорис КорчевниковРусская православная церковьПасхальное перемирие, объявленное ПутинымРоссия
 
 
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