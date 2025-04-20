https://ria.ru/20250420/simonjan-2012384845.html

Симоньян прокомментировала присвоение Кеосаяну звания заслуженного артиста

Симоньян прокомментировала присвоение Кеосаяну звания заслуженного артиста - РИА Новости, 20.04.2025

Симоньян прокомментировала присвоение Кеосаяну звания заслуженного артиста

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что передала мужу, режиссеру Тиграну Кеосаяну новость РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T14:37:00+03:00

2025-04-20T14:37:00+03:00

2025-04-20T14:37:00+03:00

россия

тигран кеосаян

маргарита симоньян

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что передала мужу, режиссеру Тиграну Кеосаяну новость о присвоении ему почетного звания заслуженного артиста РФ, отметив, что президент России Владимир Путин поразительно эмпатичный и сочувствующий человек. Путин в конце января присвоил Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста РФ. "Вот это звание, его регалии, когда это уже все случилось, вручил президент для него (Кеосаяна - ред.) с очень теплыми словами. Наш президент, конечно, поразительно эмпатичный и чувствующий, сочувствующий человек. Просто удивительно. И я, конечно, сразу поехала к нему (Кеосаяну - ред), все это ему показала, рассказала, что президент сказал. И я думаю, он слышит, я думаю, это его поддерживает, я уверена в этом", - сказала Симоньян в ходе программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1". В начале января Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме, у Кеосаяна проблемы с сердцем.

https://ria.ru/20250420/simonjan-2012380806.html

https://ria.ru/20250420/simonjan-2012380606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, тигран кеосаян, маргарита симоньян, владимир путин