https://ria.ru/20250420/simonjan-2012384845.html
Симоньян прокомментировала присвоение Кеосаяну звания заслуженного артиста
Симоньян прокомментировала присвоение Кеосаяну звания заслуженного артиста - РИА Новости, 20.04.2025
Симоньян прокомментировала присвоение Кеосаяну звания заслуженного артиста
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что передала мужу, режиссеру Тиграну Кеосаяну новость РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T14:37:00+03:00
2025-04-20T14:37:00+03:00
2025-04-20T14:37:00+03:00
россия
тигран кеосаян
маргарита симоньян
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что передала мужу, режиссеру Тиграну Кеосаяну новость о присвоении ему почетного звания заслуженного артиста РФ, отметив, что президент России Владимир Путин поразительно эмпатичный и сочувствующий человек. Путин в конце января присвоил Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста РФ. "Вот это звание, его регалии, когда это уже все случилось, вручил президент для него (Кеосаяна - ред.) с очень теплыми словами. Наш президент, конечно, поразительно эмпатичный и чувствующий, сочувствующий человек. Просто удивительно. И я, конечно, сразу поехала к нему (Кеосаяну - ред), все это ему показала, рассказала, что президент сказал. И я думаю, он слышит, я думаю, это его поддерживает, я уверена в этом", - сказала Симоньян в ходе программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1". В начале января Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме, у Кеосаяна проблемы с сердцем.
https://ria.ru/20250420/simonjan-2012380806.html
https://ria.ru/20250420/simonjan-2012380606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тигран кеосаян, маргарита симоньян, владимир путин
Россия, Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян, Владимир Путин
Симоньян прокомментировала присвоение Кеосаяну звания заслуженного артиста
Симоньян рассказала Кеосаяну о присвоении ему звания заслуженного артиста