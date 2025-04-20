https://ria.ru/20250420/simonjan-2012380806.html

Симоньян после случившегося с мужем хотела уехать на СВО

Симоньян после случившегося с мужем хотела уехать на СВО - РИА Новости, 20.04.2025

Симоньян после случившегося с мужем хотела уехать на СВО

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" сообщила,... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T14:04:00+03:00

2025-04-20T14:04:00+03:00

2025-04-20T15:28:00+03:00

общество

маргарита симоньян

тигран кеосаян

борис корчевников

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" сообщила, что хотела уйти на СВО после того, как ее супруг — режиссер Тигран Кеосаян — пережил клиническую смерть и впал в кому. "Я решила, что если это все-таки кома и такая тяжелая ситуация, то я уеду на СВО, потому что я просто не могу больше жить. Детей поднимут сестры, мы и так живем вместе — и ее дети, и мои дети. Мне это будет легче, конечно, меня там грохнут на второй день, да и прекрасно все. Полечу встречаться с Господом, я надеюсь. Это же вообще-то прекрасно. Если в это по-настоящему верить, что в этом страшного? Вот то, что сейчас происходит в моей семье, — вот это очень страшное в жизни, понимаешь? А собственная смерть — что в этом? То есть я в этой смерти нашла для себя утешение", — отметила она в разговоре с Борисом Корчевниковым.По словам медиаменеджера, подобные мысли были у нее первое время после случившегося, но затем удалось собраться с духом и найти утешение в чувстве долга перед детьми, близкими людьми и перед страной. "Я вернулась, я поняла, что, во-первых, не могу так жестоко поступить с ними (с детьми. — Прим. ред.). И с сестрами, и с мамами тоже. И я стала искать другие утешения. Я себе стала говорить: ну-ка давай, возьми себя в руки. Кто тебе сказал, что ты всегда должна быть самой счастливой в мире? Никто тебе этого не обещал. Нигде в твоей религии не написано, что мы сюда приходим для радости. Порадовалась? Было время для радости, было время для счастья. Теперь время отдавать долги. Вставай и отдавай. Вот я живу из чувства долга, потому что я обязана. И детям, свекрови. Как она вообще будет без меня? И не хочу пафосно звучать, но и стране тоже. Так нельзя. Нельзя расклеиваться, не имеешь права просто, вот все", — добавила Симоньян. Она со слезами на глазах подчеркнула, что этот период дается ей тяжело, до этого не раз говорила, что "до декабря была самым счастливым человеком", но сейчас ей сложно смотреть даже на фотографии с мужем. "Я не могу в его кабинет заходить. Просто не могу заходить. Я же в него ни разу не зашла за все это время. Ну у нас дома его кабинет — я просто не могу туда зайти. Даже если мне что-то нужно там взять, я прошу кого-то — сестру или маму. Я не могу зайти. Мне кажется, у меня тут же разорвет сердце, я просто не встану больше — и все. Я его очень люблю", — сказала медиаменеджер. В начале января главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Симоньян отметила, что у него проблемы с сердцем, он пережил три инфаркта. По ее словам, сейчас Кеосаян реагирует на внешние действия, сжимает пальцы, отвечает на слова глазами — моргает. Она добавила, что врачи не дают прогнозов.

https://ria.ru/20250306/uaz-2003407511.html

https://ria.ru/20250112/zakharova-1993384239.html

https://ria.ru/20250414/simonyan-2011062299.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, маргарита симоньян, тигран кеосаян, борис корчевников