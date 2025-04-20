https://ria.ru/20250420/simonjan-2012380606.html

Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна

Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна - РИА Новости, 20.04.2025

Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T14:04:00+03:00

2025-04-20T14:04:00+03:00

2025-04-20T16:26:00+03:00

маргарита симоньян

тигран кеосаян

борис корчевников

россия

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1", что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян, реагирует на внешние действия, сжимает пальцы, отвечает на слова глазами."Он не говорит, но он отвечает. Ему говоришь: "Солнышко, если ты меня слышишь, моргни". Он моргает. Я ему что-то говорю: "Пойдем домой, пойдем домой", а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает. Представляешь, я каждый день к нему ухожу, <…> не отвечает, но мы с ним общаемся. Я ему ножки поцелую, а он вот так вот пальчики на ногах сгибает", — рассказала она. Главред международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT отметила, что до 30 января Кеосаян никак не реагировал на какие-либо действия, потом постепенно стал шевелить рукой, глазами. Она поблагодарила всех, кто молится за него, отметив, что, возможно, благодаря этому ее муж стал открывать глаза. "Я первый месяц жила в больнице. Просто поселилась в больнице вместе с ним. И первую неделю я вообще ничего не ела. <…> Ни одного кусочка, ничего. Я даже не знала, что я так умею. И я провела буквально этот месяц на коленях. Молилась, молилась, молилась, просила, чтобы минуло. Минуло Тиграна и Лауру (мама Кеосаяна. — Прим. ред.), и меня, всю нашу семью. Ну, промысел Господа нам же не известен. Поэтому пока вот так", — подчеркнула Симоньян.Она добавила, что врачи не дают прогнозов. "Это все уже находится за пределами медицины, кто-то выходит из комы, кто-то не выходит, кто-то выходит через шесть лет, кто-то выходит через месяц, кто-то не выходит никогда", — сказала она.Симоньян отметила, что у Кеосаяна проблемы с сердцем, он пережил три инфаркта.

https://ria.ru/20250420/simonjan-2012384845.html

https://ria.ru/20250112/zakharova-1993384239.html

https://ria.ru/20250306/uaz-2003407511.html

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маргарита симоньян, тигран кеосаян, борис корчевников, россия