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Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна - РИА Новости, 20.04.2025
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14:04 20.04.2025 (обновлено: 16:26 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/simonjan-2012380606.html
Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна
Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна - РИА Новости, 20.04.2025
Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T14:04:00+03:00
2025-04-20T16:26:00+03:00
маргарита симоньян
тигран кеосаян
борис корчевников
россия
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1", что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян, реагирует на внешние действия, сжимает пальцы, отвечает на слова глазами.&quot;Он не говорит, но он отвечает. Ему говоришь: &quot;Солнышко, если ты меня слышишь, моргни&quot;. Он моргает. Я ему что-то говорю: &quot;Пойдем домой, пойдем домой&quot;, а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает. Представляешь, я каждый день к нему ухожу, &lt;…&gt; не отвечает, но мы с ним общаемся. Я ему ножки поцелую, а он вот так вот пальчики на ногах сгибает&quot;, — рассказала она. Главред международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT отметила, что до 30 января Кеосаян никак не реагировал на какие-либо действия, потом постепенно стал шевелить рукой, глазами. Она поблагодарила всех, кто молится за него, отметив, что, возможно, благодаря этому ее муж стал открывать глаза. &quot;Я первый месяц жила в больнице. Просто поселилась в больнице вместе с ним. И первую неделю я вообще ничего не ела. &lt;…&gt; Ни одного кусочка, ничего. Я даже не знала, что я так умею. И я провела буквально этот месяц на коленях. Молилась, молилась, молилась, просила, чтобы минуло. Минуло Тиграна и Лауру (мама Кеосаяна. — Прим. ред.), и меня, всю нашу семью. Ну, промысел Господа нам же не известен. Поэтому пока вот так&quot;, — подчеркнула Симоньян.Она добавила, что врачи не дают прогнозов. &quot;Это все уже находится за пределами медицины, кто-то выходит из комы, кто-то не выходит, кто-то выходит через шесть лет, кто-то выходит через месяц, кто-то не выходит никогда&quot;, — сказала она.Симоньян отметила, что у Кеосаяна проблемы с сердцем, он пережил три инфаркта.
https://ria.ru/20250420/simonjan-2012384845.html
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маргарита симоньян, тигран кеосаян, борис корчевников, россия
Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Борис Корчевников, Россия
Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна

Симоньян: Кеосаян реагирует на внешние действия, сжимает пальцы и моргает

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкТигран Кеосаян
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Тигран Кеосаян. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1", что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян, реагирует на внешние действия, сжимает пальцы, отвечает на слова глазами.
«

"Он не говорит, но он отвечает. Ему говоришь: "Солнышко, если ты меня слышишь, моргни". Он моргает. Я ему что-то говорю: "Пойдем домой, пойдем домой", а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает. Представляешь, я каждый день к нему ухожу, <…> не отвечает, но мы с ним общаемся. Я ему ножки поцелую, а он вот так вот пальчики на ногах сгибает", — рассказала она.

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В начале января медиаменеджер заявила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.

Главред международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT отметила, что до 30 января Кеосаян никак не реагировал на какие-либо действия, потом постепенно стал шевелить рукой, глазами. Она поблагодарила всех, кто молится за него, отметив, что, возможно, благодаря этому ее муж стал открывать глаза.
«

"Я первый месяц жила в больнице. Просто поселилась в больнице вместе с ним. И первую неделю я вообще ничего не ела. <…> Ни одного кусочка, ничего. Я даже не знала, что я так умею. И я провела буквально этот месяц на коленях. Молилась, молилась, молилась, просила, чтобы минуло. Минуло Тиграна и Лауру (мама Кеосаяна. — Прим. ред.), и меня, всю нашу семью. Ну, промысел Господа нам же не известен. Поэтому пока вот так", — подчеркнула Симоньян.

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Она добавила, что врачи не дают прогнозов.
«

"Это все уже находится за пределами медицины, кто-то выходит из комы, кто-то не выходит, кто-то выходит через шесть лет, кто-то выходит через месяц, кто-то не выходит никогда", — сказала она.

Симоньян отметила, что у Кеосаяна проблемы с сердцем, он пережил три инфаркта.
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