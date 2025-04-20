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Банки продолжат выдавать льготные ипотечные кредиты, заявил Силуанов - РИА Новости, 20.04.2025
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13:47 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/siluanov-2012379513.html
Банки продолжат выдавать льготные ипотечные кредиты, заявил Силуанов
Банки продолжат выдавать льготные ипотечные кредиты, заявил Силуанов - РИА Новости, 20.04.2025
Банки продолжат выдавать льготные ипотечные кредиты, заявил Силуанов
Граждане, как и раньше, будут получать льготные ипотечные кредиты, банки "найдут выход", тем более что Минфин РФ ранее повысил субсидируемую маржу: она сейчас... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T13:47:00+03:00
2025-04-20T13:47:00+03:00
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ипотека
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Граждане, как и раньше, будут получать льготные ипотечные кредиты, банки "найдут выход", тем более что Минфин РФ ранее повысил субсидируемую маржу: она сейчас составляет 3% по семейной ипотеке, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Ранее президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ заявил, что необходимо "навести порядок" в сфере семейной ипотеки, по его словам, взимание дополнительных комиссий банками недопустимо. Он отметил, что банки облагают льготные ипотечные кредиты дополнительными комиссиями от 5% до 10%. "То, что банки брали комиссии, сейчас президент сказал, чтобы этого не было. Думаю, что банки найдут выход из положения, будут давать льготные ипотечные кредиты. Тем более мы повысили субсидируемую маржу, сейчас она 3% по семейной ипотеке. Поэтому, я думаю, что ситуация нормальная - люди так же будут получать кредиты, как и раньше", - прокомментировал Силуанов ситуацию со льготными ипотечными кредитами и банковскими комиссиями на них в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. В Минфине РФ в феврале текущего года сообщили, что министерство увеличило возмещение банкам по семейной, дальневосточной и арктической ипотеке для поддержки выдачи льготных ипотечных кредитов с 7 февраля по 6 августа 2025 года на покупку жилья в многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство до 3 п.п. и до 3,5 п.п. По словам Силуанова, со стороны правительства делается все необходимое. "Все деньги, которые необходимы в условиях более высокой ставки, чем мы планировали, мы нашли. Сейчас будут поправки в закон в бюджете, будем добавлять соответствующие ресурсы, чтобы банки могли выдавать льготную ипотеку, особенно семейную ипотеку, под 6%. Понятно, что сегодня это очень привлекательные ставки. Поэтому делаем все, чтобы выполнить наши обязательства правительственные, обязательства, которые были приняты. Необходимые ресурсы обеспечены", - заключил министр.
https://ria.ru/20250416/gosduma-2011490099.html
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экономика, ипотека, россия, антон силуанов, владимир путин, павел зарубин
Экономика, Ипотека, Россия, Антон Силуанов, Владимир Путин, Павел Зарубин
Банки продолжат выдавать льготные ипотечные кредиты, заявил Силуанов

Силуанов: россияне будут получать льготные ипотечные кредиты

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр финансов РФ Антон Силуанов . Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Граждане, как и раньше, будут получать льготные ипотечные кредиты, банки "найдут выход", тем более что Минфин РФ ранее повысил субсидируемую маржу: она сейчас составляет 3% по семейной ипотеке, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ заявил, что необходимо "навести порядок" в сфере семейной ипотеки, по его словам, взимание дополнительных комиссий банками недопустимо. Он отметил, что банки облагают льготные ипотечные кредиты дополнительными комиссиями от 5% до 10%.
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"То, что банки брали комиссии, сейчас президент сказал, чтобы этого не было. Думаю, что банки найдут выход из положения, будут давать льготные ипотечные кредиты. Тем более мы повысили субсидируемую маржу, сейчас она 3% по семейной ипотеке. Поэтому, я думаю, что ситуация нормальная - люди так же будут получать кредиты, как и раньше", - прокомментировал Силуанов ситуацию со льготными ипотечными кредитами и банковскими комиссиями на них в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
В Минфине РФ в феврале текущего года сообщили, что министерство увеличило возмещение банкам по семейной, дальневосточной и арктической ипотеке для поддержки выдачи льготных ипотечных кредитов с 7 февраля по 6 августа 2025 года на покупку жилья в многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство до 3 п.п. и до 3,5 п.п.
По словам Силуанова, со стороны правительства делается все необходимое. "Все деньги, которые необходимы в условиях более высокой ставки, чем мы планировали, мы нашли. Сейчас будут поправки в закон в бюджете, будем добавлять соответствующие ресурсы, чтобы банки могли выдавать льготную ипотеку, особенно семейную ипотеку, под 6%. Понятно, что сегодня это очень привлекательные ставки. Поэтому делаем все, чтобы выполнить наши обязательства правительственные, обязательства, которые были приняты. Необходимые ресурсы обеспечены", - заключил министр.
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ЭкономикаИпотекаРоссияАнтон СилуановВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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