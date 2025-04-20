https://ria.ru/20250420/shtraf-2012345059.html

Актрисе Андреевой-Бондарчук грозит двойной штраф

Актрисе Андреевой-Бондарчук грозит двойной штраф - РИА Новости, 20.04.2025

Актрисе Андреевой-Бондарчук грозит двойной штраф

Актрису Паулину Андрееву-Бондарчук четыре раза пытались привлечь к административной ответственности в столичном суде за неуплату в срок административного... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T05:42:00+03:00

2025-04-20T05:42:00+03:00

2025-04-20T12:38:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Актрису Паулину Андрееву-Бондарчук четыре раза пытались привлечь к административной ответственности в столичном суде за неуплату в срок административного штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесено определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу", - сказали в суде. Согласно картотеке, в суд с начала 2025 года административные протоколы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ о неуплате административного штрафа в срок поступали четыре раза, все они были возвращены должностному лицу. Это может быть связано с выявленными нарушениями при составлении административных материалов. Суд может оштрафовать актрису в двукратном размере суммы ранее неуплаченного штрафа. В конце марта Андреева-Бондарчук и режиссер Федор Бондарчук заявили о разводе, опубликовав совместное обращение в своем профиле Instagram*. Они были женаты с 2019 года.* Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.

https://ria.ru/20250325/bondarchuk-2007252560.html

https://ria.ru/20231107/sud-1907902202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, федор бондарчук, новости шоу-бизнеса, паулина андреева-бондарчук