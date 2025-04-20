Рейтинг@Mail.ru
Актрисе Андреевой-Бондарчук грозит двойной штраф - РИА Новости, 20.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
05:42 20.04.2025 (обновлено: 12:38 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/shtraf-2012345059.html
Актрисе Андреевой-Бондарчук грозит двойной штраф
Актрисе Андреевой-Бондарчук грозит двойной штраф - РИА Новости, 20.04.2025
Актрисе Андреевой-Бондарчук грозит двойной штраф
Актрису Паулину Андрееву-Бондарчук четыре раза пытались привлечь к административной ответственности в столичном суде за неуплату в срок административного... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T05:42:00+03:00
2025-04-20T12:38:00+03:00
шоубиз
россия
федор бондарчук
новости шоу-бизнеса
паулина андреева-бондарчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/14/2012374475_0:0:3146:1771_1920x0_80_0_0_49d3ed2aed70a44fb47feb1a5ec19a1d.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Актрису Паулину Андрееву-Бондарчук четыре раза пытались привлечь к административной ответственности в столичном суде за неуплату в срок административного штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесено определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу", - сказали в суде. Согласно картотеке, в суд с начала 2025 года административные протоколы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ о неуплате административного штрафа в срок поступали четыре раза, все они были возвращены должностному лицу. Это может быть связано с выявленными нарушениями при составлении административных материалов. Суд может оштрафовать актрису в двукратном размере суммы ранее неуплаченного штрафа. В конце марта Андреева-Бондарчук и режиссер Федор Бондарчук заявили о разводе, опубликовав совместное обращение в своем профиле Instagram*. Они были женаты с 2019 года.* Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.
https://ria.ru/20250325/bondarchuk-2007252560.html
https://ria.ru/20231107/sud-1907902202.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/14/2012374475_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_dbcbbfc7ff3a95ce975c38ec7e00a47e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федор бондарчук, новости шоу-бизнеса, паулина андреева-бондарчук
Шоубиз, Россия, Федор Бондарчук, Новости шоу-бизнеса, Паулина Андреева-Бондарчук
Актрисе Андреевой-Бондарчук грозит двойной штраф

Актрисе Андреевой-Бондарчук грозит двойной штраф за неуплату другого взыскания

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктриса Паулина Андреева-Бондарчук
Актриса Паулина Андреева-Бондарчук - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Актриса Паулина Андреева-Бондарчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Актрису Паулину Андрееву-Бондарчук четыре раза пытались привлечь к административной ответственности в столичном суде за неуплату в срок административного штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Вынесено определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу", - сказали в суде.
Продюсер, режиссер, актер, председатель совета директоров Киностудии Ленфильм Федор Бондарчук и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов (слева направо) во время выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Что получит Паулина Андреева после расставания с Бондарчуком
25 марта, 18:43
Согласно картотеке, в суд с начала 2025 года административные протоколы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ о неуплате административного штрафа в срок поступали четыре раза, все они были возвращены должностному лицу. Это может быть связано с выявленными нарушениями при составлении административных материалов.
Суд может оштрафовать актрису в двукратном размере суммы ранее неуплаченного штрафа.
В конце марта Андреева-Бондарчук и режиссер Федор Бондарчук заявили о разводе, опубликовав совместное обращение в своем профиле Instagram*. Они были женаты с 2019 года.
* Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Суд утвердил штраф мужу актрисы Бабушкиной, покусавшему полицейского
7 ноября 2023, 14:30
 
ШоубизРоссияФедор БондарчукНовости шоу-бизнесаПаулина Андреева-Бондарчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала