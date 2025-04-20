Актрисе Андреевой-Бондарчук грозит двойной штраф
Актрисе Андреевой-Бондарчук грозит двойной штраф за неуплату другого взыскания
Актриса Паулина Андреева-Бондарчук. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Актрису Паулину Андрееву-Бондарчук четыре раза пытались привлечь к административной ответственности в столичном суде за неуплату в срок административного штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Вынесено определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу", - сказали в суде.
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Согласно картотеке, в суд с начала 2025 года административные протоколы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ о неуплате административного штрафа в срок поступали четыре раза, все они были возвращены должностному лицу. Это может быть связано с выявленными нарушениями при составлении административных материалов.
Суд может оштрафовать актрису в двукратном размере суммы ранее неуплаченного штрафа.
В конце марта Андреева-Бондарчук и режиссер Федор Бондарчук заявили о разводе, опубликовав совместное обращение в своем профиле Instagram*. Они были женаты с 2019 года.
* Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.
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