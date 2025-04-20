https://ria.ru/20250420/shtraf-2012344535.html
Суд оштрафовал пользователя Telegram за комментарий о теракте в "Крокусе"
Суд оштрафовал пользователя Telegram за комментарий о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 20.04.2025
Суд оштрафовал пользователя Telegram за комментарий о теракте в "Крокусе"
Суд в Москве оштрафовал пользователя Telegram за комментарий в чатах о теракте в "Крокус Сити Холле", говорится в судебном постановлении, копия которого есть в... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T05:19:00+03:00
2025-04-20T05:19:00+03:00
2025-04-20T13:15:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
рудн
telegram
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал пользователя Telegram за комментарий в чатах о теракте в "Крокус Сити Холле", говорится в судебном постановлении, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.В документе указано, что мужчина оставлял комментарии в неофициальном чате одного из факультетов РУДН в Telegram и личных сообщениях. Кроме того, он же неоднократно допускал враждебные высказывания по национальному признаку.Студенты РУДН написали коллективную жалобу, после которой на пользователя составили административный протокол о возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства.В суд мужчина не явился, но пояснил через защитника, что указанный в протоколе аккаунт ему не принадлежит, сам он ничего такого не писал, а сотрудники РУДН ранее под давлением заставили его дать первичные объяснения, в которых он не оспаривал свою причастность к сообщениям.Тогда он сообщал силовикам, что распространял такие сообщения, чтобы привлечь к себе внимание, нацистской или какой-либо иной экстремистской идеологии он не придерживается, а в содеянном раскаивается.Его адвокат также подчеркнул, что мужчина проходил стационарное лечение в психиатрической больнице и имеет диагноз.Суд в конце марта признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа, в инстанции не смогли оперативно назвать сумму, но статья предусматривает санкцию в размере от десяти до 20 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250414/peterburg-2011142186.html
https://ria.ru/20250322/sk-2006630702.html
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происшествия, рудн, telegram
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, РУДН, Telegram
Суд оштрафовал пользователя Telegram за комментарий о теракте в "Крокусе"
Мужчина получил штраф за комментарии в чате студентов о теракте в Крокусе
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал пользователя Telegram за комментарий в чатах о теракте в "Крокус Сити Холле", говорится в судебном постановлении, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
В документе указано, что мужчина оставлял комментарии в неофициальном чате одного из факультетов РУДН
в Telegram
и личных сообщениях. Кроме того, он же неоднократно допускал враждебные высказывания по национальному признаку.
Студенты РУДН написали коллективную жалобу, после которой на пользователя составили административный протокол о возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства.
В суд мужчина не явился, но пояснил через защитника, что указанный в протоколе аккаунт ему не принадлежит, сам он ничего такого не писал, а сотрудники РУДН ранее под давлением заставили его дать первичные объяснения, в которых он не оспаривал свою причастность к сообщениям.
Тогда он сообщал силовикам, что распространял такие сообщения, чтобы привлечь к себе внимание, нацистской или какой-либо иной экстремистской идеологии он не придерживается, а в содеянном раскаивается.
Его адвокат также подчеркнул, что мужчина проходил стационарное лечение в психиатрической больнице и имеет диагноз.
Суд в конце марта признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа, в инстанции не смогли оперативно назвать сумму, но статья предусматривает санкцию в размере от десяти до 20 тысяч рублей.