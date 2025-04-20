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В Китае провели испытание неядерной водородной бомбы, пишут СМИ
В Китае провели испытание неядерной водородной бомбы, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2025
В Китае провели испытание неядерной водородной бомбы, пишут СМИ
В Китае провели успешное испытание неядерной водородной бомбы, пишет газета South China Morning Post. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T11:05:00+03:00
2025-04-20T11:05:00+03:00
2025-04-20T11:05:00+03:00
в мире
китай
ван и (политик)
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Китае провели успешное испытание неядерной водородной бомбы, пишет газета South China Morning Post."Согласно опубликованному в пошлом месяце докладу, в результате детонации двухкилограммовой бомбы без какого-либо ядерного материала на две секунды возник огненный шар температурой более 1 тысяч градусов по Цельсию, что в 15 раз дольше, чем аналогичные взрывы тротила", — говорится в материале.В публикации указали, что в разработанном Научно-исследовательским институтом 705 Китайской государственной судостроительной корпорации взрывном устройстве использовали химическое соединение гидрида магния.В начале апреля глава МИД КНР Ван И заявил РИА Новости, что Китай привержен стратегии ядерной самообороны и не намерен вступать в гонку ядерных вооружений.
https://ria.ru/20250420/kitaj-2012346923.html
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в мире, китай, ван и (политик)
В мире, Китай, Ван И (политик)
В Китае провели испытание неядерной водородной бомбы, пишут СМИ
SCMP: Китай успешно провел испытание неядерной водородной бомбы