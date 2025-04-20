https://ria.ru/20250420/samara-2012340453.html
Дочь экс-мэра Самары не признала вину в вымогательстве
Дочь экс-мэра Самары не признала вину в вымогательстве - РИА Новости, 20.04.2025
Дочь экс-мэра Самары не признала вину в вымогательстве
Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила, осужденная за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы VI созыва Александра... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T03:22:00+03:00
2025-04-20T03:22:00+03:00
2025-04-20T03:22:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила, осужденная за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы VI созыва Александра Милеева, не признала свою вину, и настаивала, что просто хотела вернуть долг для отца, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ленинский районный суд Самары в 2022 году приговорил Тархову к семи годам колонии. "Подсудимая вину в совершении преступления не признала в полном объеме", - сказано в материалах. Согласно документам, депутат сообщил Тарховой о согласии передать деньги, чтобы предотвратить распространение данных, которые якобы могли бы навредить карьере, но сам обратился в региональное управление ФСБ с заявлением, дав при этом согласие на участие в "оперативном эксперименте". Тархова, как говорится в материалах, передала потерпевшему расписку, в которой указала, что получила от него деньги и обязуется не распространять в отношении него порочащие сведения. Также сообщается, что Тархова с Милеевым обсуждали продажу отцовской доли в предприятии. Тархова утверждала, что не совершала вымогательство, а лишь хотела вернуть деньги, которые депутат задолжал ее отцу. Она в своих показаниях настаивала, что в январе 2013 года вместе с отцом отвезла Милееву два чемодана с деньгами - давний друг ее отца предложил дать в долг 2,5 миллиона долларов под 20% годовых на 3 года. Милеев, по словам Тарховой, деньги так и не вернул. В настоящее время к уголовной ответственности привлечена внучка экс-мэра Самары Екатерина. Как сообщали в СУСК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве. В конце февраля СК РФ сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве, также она рассказала о соучастнике преступления, который объявлен в розыск. В ходе допроса обвиняемая пояснила, что, действуя из корыстных побуждений, отравила родственников, а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. Обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также против нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту мошеннических действий с автомобилем ее бабушки.
https://ria.ru/20250206/ubiystvo-1997642041.html
https://ria.ru/20250210/samara-1998385579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, россия, самарская область, виктор тархов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, Виктор Тархов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Дочь экс-мэра Самары не признала вину в вымогательстве
Дочь убитого экс-мэра Самары Тархова не признала вину в вымогательстве
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила, осужденная за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы VI созыва Александра Милеева, не признала свою вину, и настаивала, что просто хотела вернуть долг для отца, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ленинский районный суд Самары
в 2022 году приговорил Тархову
к семи годам колонии. "Подсудимая вину в совершении преступления не признала в полном объеме", - сказано в материалах.
Согласно документам, депутат сообщил Тарховой о согласии передать деньги, чтобы предотвратить распространение данных, которые якобы могли бы навредить карьере, но сам обратился в региональное управление ФСБ
с заявлением, дав при этом согласие на участие в "оперативном эксперименте".
Тархова, как говорится в материалах, передала потерпевшему расписку, в которой указала, что получила от него деньги и обязуется не распространять в отношении него порочащие сведения. Также сообщается, что Тархова с Милеевым обсуждали продажу отцовской доли в предприятии.
Тархова утверждала, что не совершала вымогательство, а лишь хотела вернуть деньги, которые депутат задолжал ее отцу.
Она в своих показаниях настаивала, что в январе 2013 года вместе с отцом отвезла Милееву два чемодана с деньгами - давний друг ее отца предложил дать в долг 2,5 миллиона долларов под 20% годовых на 3 года. Милеев, по словам Тарховой, деньги так и не вернул.
В настоящее время к уголовной ответственности привлечена внучка экс-мэра Самары Екатерина.
Как сообщали в СУСК России
по Самарской области
, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.
В конце февраля СК
РФ сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве, также она рассказала о соучастнике преступления, который объявлен в розыск. В ходе допроса обвиняемая пояснила, что, действуя из корыстных побуждений, отравила родственников, а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.
Обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также против нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту мошеннических действий с автомобилем ее бабушки.