https://ria.ru/20250420/samara-2012340453.html

Дочь экс-мэра Самары не признала вину в вымогательстве

Дочь экс-мэра Самары не признала вину в вымогательстве - РИА Новости, 20.04.2025

Дочь экс-мэра Самары не признала вину в вымогательстве

Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила, осужденная за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы VI созыва Александра... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T03:22:00+03:00

2025-04-20T03:22:00+03:00

2025-04-20T03:22:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила, осужденная за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы VI созыва Александра Милеева, не признала свою вину, и настаивала, что просто хотела вернуть долг для отца, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ленинский районный суд Самары в 2022 году приговорил Тархову к семи годам колонии. "Подсудимая вину в совершении преступления не признала в полном объеме", - сказано в материалах. Согласно документам, депутат сообщил Тарховой о согласии передать деньги, чтобы предотвратить распространение данных, которые якобы могли бы навредить карьере, но сам обратился в региональное управление ФСБ с заявлением, дав при этом согласие на участие в "оперативном эксперименте". Тархова, как говорится в материалах, передала потерпевшему расписку, в которой указала, что получила от него деньги и обязуется не распространять в отношении него порочащие сведения. Также сообщается, что Тархова с Милеевым обсуждали продажу отцовской доли в предприятии. Тархова утверждала, что не совершала вымогательство, а лишь хотела вернуть деньги, которые депутат задолжал ее отцу. Она в своих показаниях настаивала, что в январе 2013 года вместе с отцом отвезла Милееву два чемодана с деньгами - давний друг ее отца предложил дать в долг 2,5 миллиона долларов под 20% годовых на 3 года. Милеев, по словам Тарховой, деньги так и не вернул. В настоящее время к уголовной ответственности привлечена внучка экс-мэра Самары Екатерина. Как сообщали в СУСК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве. В конце февраля СК РФ сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве, также она рассказала о соучастнике преступления, который объявлен в розыск. В ходе допроса обвиняемая пояснила, что, действуя из корыстных побуждений, отравила родственников, а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. Обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также против нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту мошеннических действий с автомобилем ее бабушки.

https://ria.ru/20250206/ubiystvo-1997642041.html

https://ria.ru/20250210/samara-1998385579.html

https://ria.ru/20250208/ubiystvo-1998136152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, самара, россия, самарская область, виктор тархов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)