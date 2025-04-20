https://ria.ru/20250420/rubio-2012409474.html
Рубио опроверг сообщения о закрытии дипмиссий США в Африке
Рубио опроверг сообщения о закрытии дипмиссий США в Африке - РИА Новости, 20.04.2025
Рубио опроверг сообщения о закрытии дипмиссий США в Африке
Госсекретарь США Марко Рубио в сообщении в соцсети X опроверг опубликованную газетой New York Times информацию о планах американского правительства по... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T19:04:00+03:00
2025-04-20T19:04:00+03:00
2025-04-20T19:05:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в сообщении в соцсети X опроверг опубликованную газетой New York Times информацию о планах американского правительства по сокращению деятельности государственного департамента и закрытию ряда дипломатических миссий в Африке. Ранее в воскресенье газета New York Times со ссылкой на 16-страничный документ, к которому получила доступ, сообщила, что президент США Дональд Трамп на следующей неделе может подписать указ, согласно которому госдеп сократит свою деятельность на Африканском континенте, а также закроет ряд "несущественных" посольств и консульств. "Это фейковые новости. New York Times стала жертвой очередной журналистской утки", - написал Рубио.Ранее издание также сообщало о том, что госдеп разработал план по закрытию дюжины консульств США и увольнению множества иностранных сотрудников в своих миссиях по всему миру, что может негативно сказаться на сборе разведданных и отношениях Штатов с зарубежьем.
https://ria.ru/20250416/ssha-2011562987.html
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в мире, сша, африка, марко рубио, дональд трамп
В мире, США, Африка, Марко Рубио, Дональд Трамп
Рубио опроверг сообщения о закрытии дипмиссий США в Африке
Рубио опроверг информацию о планах США сократить деятельность госдепа в Африке