https://ria.ru/20250420/rossija-2012366141.html

Китай нарастил закупки гречки из России

Китай нарастил закупки гречки из России - РИА Новости, 20.04.2025

Китай нарастил закупки гречки из России

Россия в марте увеличила поставки гречки в Китай до максимальных за все время 13,3 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T11:13:00+03:00

2025-04-20T11:13:00+03:00

2025-04-20T11:13:00+03:00

экономика

китай

россия

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Россия в марте увеличила поставки гречки в Китай до максимальных за все время 13,3 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Российские компании в начале весны увеличили отгрузки гречки в Китай в 2,9 раза в месячном выражении и в 2,8 раза в годовом – до 13,3 миллиона долларов. Это стало новым максимумом для двусторонней торговли, предыдущий рекорд был в декабре 2023 года на уровне 10,3 миллиона долларов. Однако это было единственное зерно, спрос на которое в Китае вырос за год. Поставки ячменя в марте снизились на 38% - до 10,6 миллиона долларов, овса – на 17,5%, до 4,15 миллиона. Экспорт пшеницы из России в Китай сократился в 10 раз и составил 438 тысяч долларов, а кукурузы – в 19 раз, составив 33 тысячи долларов. В целом Китай в марте приобрел у российских компаний различного зерна на 28,6 миллиона долларов против 31,9 миллиона за аналогичный период прошлого года. Несмотря на снижение поставок, Россия даже смогла подняться за год на пять позиций и занять четвертое место среди крупнейшим поставщиков зерновых на местный рынок. Это произошло из-за обвала спроса на зарубежное зерно в Китае: если в марте прошлого года страна ввозила его на 1,8 миллиарда долларов, то в начале весны этого года – лишь на 463,9 миллиона. Главными "пострадавшими" среди зерновых были кукуруза, где поставки рухнули в 23 раза – с 527 миллионов долларов до 23 миллионов, а также пшеница с сокращением импорта в 10,6 раза – с 559 миллионов до 53 миллионов. Такое резкое падение закупок может привести к тому, что Китай, согласно ожиданиям Международного зернового совета, потеряет статус крупнейшего импортера зерна уже в ближайшее время. Если еще в прошлом 2023-2024 сельскохозяйственном году китайский импорт составлял около 58,4 миллиона тонн зерна (за исключением риса), то по итогам текущего года могут составить 30,3 миллиона. Это будет уже немногим меньше, чем у объединенного рынка Евросоюза.

https://ria.ru/20250420/svinina-2012360017.html

https://ria.ru/20250325/eksport-2007085372.html

китай

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, россия