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Китай нарастил закупки гречки из России - РИА Новости, 20.04.2025
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11:13 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/rossija-2012366141.html
Китай нарастил закупки гречки из России
Китай нарастил закупки гречки из России - РИА Новости, 20.04.2025
Китай нарастил закупки гречки из России
Россия в марте увеличила поставки гречки в Китай до максимальных за все время 13,3 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T11:13:00+03:00
2025-04-20T11:13:00+03:00
экономика
китай
россия
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Россия в марте увеличила поставки гречки в Китай до максимальных за все время 13,3 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Российские компании в начале весны увеличили отгрузки гречки в Китай в 2,9 раза в месячном выражении и в 2,8 раза в годовом – до 13,3 миллиона долларов. Это стало новым максимумом для двусторонней торговли, предыдущий рекорд был в декабре 2023 года на уровне 10,3 миллиона долларов. Однако это было единственное зерно, спрос на которое в Китае вырос за год. Поставки ячменя в марте снизились на 38% - до 10,6 миллиона долларов, овса – на 17,5%, до 4,15 миллиона. Экспорт пшеницы из России в Китай сократился в 10 раз и составил 438 тысяч долларов, а кукурузы – в 19 раз, составив 33 тысячи долларов. В целом Китай в марте приобрел у российских компаний различного зерна на 28,6 миллиона долларов против 31,9 миллиона за аналогичный период прошлого года. Несмотря на снижение поставок, Россия даже смогла подняться за год на пять позиций и занять четвертое место среди крупнейшим поставщиков зерновых на местный рынок. Это произошло из-за обвала спроса на зарубежное зерно в Китае: если в марте прошлого года страна ввозила его на 1,8 миллиарда долларов, то в начале весны этого года – лишь на 463,9 миллиона. Главными "пострадавшими" среди зерновых были кукуруза, где поставки рухнули в 23 раза – с 527 миллионов долларов до 23 миллионов, а также пшеница с сокращением импорта в 10,6 раза – с 559 миллионов до 53 миллионов. Такое резкое падение закупок может привести к тому, что Китай, согласно ожиданиям Международного зернового совета, потеряет статус крупнейшего импортера зерна уже в ближайшее время. Если еще в прошлом 2023-2024 сельскохозяйственном году китайский импорт составлял около 58,4 миллиона тонн зерна (за исключением риса), то по итогам текущего года могут составить 30,3 миллиона. Это будет уже немногим меньше, чем у объединенного рынка Евросоюза.
https://ria.ru/20250420/svinina-2012360017.html
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экономика, китай, россия
Экономика, Китай, Россия
Китай нарастил закупки гречки из России

Китай нарастил закупки гречки из России до исторического максимума

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГречневая каша
Гречневая каша - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Гречневая каша. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Россия в марте увеличила поставки гречки в Китай до максимальных за все время 13,3 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Российские компании в начале весны увеличили отгрузки гречки в Китай в 2,9 раза в месячном выражении и в 2,8 раза в годовом – до 13,3 миллиона долларов. Это стало новым максимумом для двусторонней торговли, предыдущий рекорд был в декабре 2023 года на уровне 10,3 миллиона долларов.
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Россия увеличила поставки свинины в Китай
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Однако это было единственное зерно, спрос на которое в Китае вырос за год. Поставки ячменя в марте снизились на 38% - до 10,6 миллиона долларов, овса – на 17,5%, до 4,15 миллиона. Экспорт пшеницы из России в Китай сократился в 10 раз и составил 438 тысяч долларов, а кукурузы – в 19 раз, составив 33 тысячи долларов.
В целом Китай в марте приобрел у российских компаний различного зерна на 28,6 миллиона долларов против 31,9 миллиона за аналогичный период прошлого года. Несмотря на снижение поставок, Россия даже смогла подняться за год на пять позиций и занять четвертое место среди крупнейшим поставщиков зерновых на местный рынок.
Это произошло из-за обвала спроса на зарубежное зерно в Китае: если в марте прошлого года страна ввозила его на 1,8 миллиарда долларов, то в начале весны этого года – лишь на 463,9 миллиона. Главными "пострадавшими" среди зерновых были кукуруза, где поставки рухнули в 23 раза – с 527 миллионов долларов до 23 миллионов, а также пшеница с сокращением импорта в 10,6 раза – с 559 миллионов до 53 миллионов.
Такое резкое падение закупок может привести к тому, что Китай, согласно ожиданиям Международного зернового совета, потеряет статус крупнейшего импортера зерна уже в ближайшее время. Если еще в прошлом 2023-2024 сельскохозяйственном году китайский импорт составлял около 58,4 миллиона тонн зерна (за исключением риса), то по итогам текущего года могут составить 30,3 миллиона. Это будет уже немногим меньше, чем у объединенного рынка Евросоюза.
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