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Россия столкнулась с курируемой извне киберпреступностью, заявил МИД - РИА Новости, 20.04.2025
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09:06 20.04.2025 (обновлено: 09:09 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/rf-2012355089.html
Россия столкнулась с курируемой извне киберпреступностью, заявил МИД
Россия столкнулась с курируемой извне киберпреступностью, заявил МИД - РИА Новости, 20.04.2025
Россия столкнулась с курируемой извне киберпреступностью, заявил МИД
Россия, несмотря на попытки взломов оборудования, ограничения на передачу технологий и санкции, уверенно сохраняет ведущие мировые позиции в цифровизации,... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T09:06:00+03:00
2025-04-20T09:09:00+03:00
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия, несмотря на попытки взломов оборудования, ограничения на передачу технологий и санкции, уверенно сохраняет ведущие мировые позиции в цифровизации, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.По его словам, Россия "столкнулась в минувшие годы с беспрецедентной вредоносной кампанией, давлением на отечественные компьютерные сети, курируемой извне компьютерной преступностью"."Несмотря на масштабные попытки взломов оборудования, ограничения на передачу технологий, санкции, Россия не только обеспечила целостность и защищенность критической информационной инфраструктуры, но и уверенно сохраняет ведущие мировые позиции в цифровизации. Запущенные правительством программы по замещению иностранных информационно-коммуникационных технологий дают результат", - рассказал Вершинин."Мы готовы делиться с партнерами опытом защиты суверенитета в информационном пространстве", - указал замглавы МИД РФ.
https://ria.ru/20250419/mid-2012231884.html
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россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия столкнулась с курируемой извне киберпреступностью, заявил МИД

МИД: Россия столкнулась с беспрецедентной киберпреступностью, курируемой извне

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия, несмотря на попытки взломов оборудования, ограничения на передачу технологий и санкции, уверенно сохраняет ведущие мировые позиции в цифровизации, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
По его словам, Россия "столкнулась в минувшие годы с беспрецедентной вредоносной кампанией, давлением на отечественные компьютерные сети, курируемой извне компьютерной преступностью".
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"Несмотря на масштабные попытки взломов оборудования, ограничения на передачу технологий, санкции, Россия не только обеспечила целостность и защищенность критической информационной инфраструктуры, но и уверенно сохраняет ведущие мировые позиции в цифровизации. Запущенные правительством программы по замещению иностранных информационно-коммуникационных технологий дают результат", - рассказал Вершинин.
"Мы готовы делиться с партнерами опытом защиты суверенитета в информационном пространстве", - указал замглавы МИД РФ.
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РоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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