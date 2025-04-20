https://ria.ru/20250420/rf-2012355089.html

Россия столкнулась с курируемой извне киберпреступностью, заявил МИД

Россия столкнулась с курируемой извне киберпреступностью, заявил МИД - РИА Новости, 20.04.2025

Россия столкнулась с курируемой извне киберпреступностью, заявил МИД

Россия, несмотря на попытки взломов оборудования, ограничения на передачу технологий и санкции, уверенно сохраняет ведущие мировые позиции в цифровизации,... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T09:06:00+03:00

2025-04-20T09:06:00+03:00

2025-04-20T09:09:00+03:00

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия, несмотря на попытки взломов оборудования, ограничения на передачу технологий и санкции, уверенно сохраняет ведущие мировые позиции в цифровизации, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.По его словам, Россия "столкнулась в минувшие годы с беспрецедентной вредоносной кампанией, давлением на отечественные компьютерные сети, курируемой извне компьютерной преступностью"."Несмотря на масштабные попытки взломов оборудования, ограничения на передачу технологий, санкции, Россия не только обеспечила целостность и защищенность критической информационной инфраструктуры, но и уверенно сохраняет ведущие мировые позиции в цифровизации. Запущенные правительством программы по замещению иностранных информационно-коммуникационных технологий дают результат", - рассказал Вершинин."Мы готовы делиться с партнерами опытом защиты суверенитета в информационном пространстве", - указал замглавы МИД РФ.

https://ria.ru/20250419/mid-2012231884.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)