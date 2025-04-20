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Россия столкнулась с курируемой извне киберпреступностью, заявил МИД
Россия столкнулась с курируемой извне киберпреступностью, заявил МИД - РИА Новости, 20.04.2025
Россия столкнулась с курируемой извне киберпреступностью, заявил МИД
Россия, несмотря на попытки взломов оборудования, ограничения на передачу технологий и санкции, уверенно сохраняет ведущие мировые позиции в цифровизации,... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T09:06:00+03:00
2025-04-20T09:06:00+03:00
2025-04-20T09:09:00+03:00
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия, несмотря на попытки взломов оборудования, ограничения на передачу технологий и санкции, уверенно сохраняет ведущие мировые позиции в цифровизации, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.По его словам, Россия "столкнулась в минувшие годы с беспрецедентной вредоносной кампанией, давлением на отечественные компьютерные сети, курируемой извне компьютерной преступностью"."Несмотря на масштабные попытки взломов оборудования, ограничения на передачу технологий, санкции, Россия не только обеспечила целостность и защищенность критической информационной инфраструктуры, но и уверенно сохраняет ведущие мировые позиции в цифровизации. Запущенные правительством программы по замещению иностранных информационно-коммуникационных технологий дают результат", - рассказал Вершинин."Мы готовы делиться с партнерами опытом защиты суверенитета в информационном пространстве", - указал замглавы МИД РФ.
https://ria.ru/20250419/mid-2012231884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия столкнулась с курируемой извне киберпреступностью, заявил МИД
МИД: Россия столкнулась с беспрецедентной киберпреступностью, курируемой извне