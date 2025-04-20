https://ria.ru/20250420/razliv-2012367093.html

В порту Холмска на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов

В порту Холмска на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 20.04.2025

В порту Холмска на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов

В порту Холмска на юге Сахалина произошел разлив нефтепродуктов при перекачке из судна на берег, сообщила дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T11:17:00+03:00

2025-04-20T11:17:00+03:00

2025-04-20T11:49:00+03:00

происшествия

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 апр — РИА Новости. В порту Холмска на юге Сахалина произошел разлив нефтепродуктов при перекачке из судна на берег, сообщила дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня (20 апреля) при перекачке топлива в береговые емкости из танкера "Александр Кащук", находящегося на шестом причале Холмского морского торгового порта, произошел разлив нефтепродуктов", — говорится в сообщении ведомства.Вокруг судна установили боновое заграждение, чтобы избежать распространения горючего в окружающую среду. Проверкой инцидента занимается сахалинская транспортная прокуратура. Она выяснит соблюдение законодательства при эксплуатации водного транспорта и при наличии оснований примет соответствующие меры.

https://ria.ru/20250406/kitaj-2009604430.html

сахалин

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сахалин