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В порту Холмска на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 20.04.2025
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11:17 20.04.2025 (обновлено: 11:49 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/razliv-2012367093.html
В порту Холмска на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов
В порту Холмска на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 20.04.2025
В порту Холмска на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов
В порту Холмска на юге Сахалина произошел разлив нефтепродуктов при перекачке из судна на берег, сообщила дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T11:17:00+03:00
2025-04-20T11:49:00+03:00
происшествия
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 апр — РИА Новости. В порту Холмска на юге Сахалина произошел разлив нефтепродуктов при перекачке из судна на берег, сообщила дальневосточная транспортная прокуратура. &quot;Сегодня (20 апреля) при перекачке топлива в береговые емкости из танкера &quot;Александр Кащук&quot;, находящегося на шестом причале Холмского морского торгового порта, произошел разлив нефтепродуктов&quot;, — говорится в сообщении ведомства.Вокруг судна установили боновое заграждение, чтобы избежать распространения горючего в окружающую среду. Проверкой инцидента занимается сахалинская транспортная прокуратура. Она выяснит соблюдение законодательства при эксплуатации водного транспорта и при наличии оснований примет соответствующие меры.
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происшествия, сахалин
Происшествия, Сахалин
В порту Холмска на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов

В порту Холмска на юге Сахалина произошла утечка нефтепродуктов из танкера

© Фото : Хабаровская топливная компанияТанкер "Александр Кащук"
Танкер Александр Кащук - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Фото : Хабаровская топливная компания
Танкер "Александр Кащук". Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 апр — РИА Новости. В порту Холмска на юге Сахалина произошел разлив нефтепродуктов при перекачке из судна на берег, сообщила дальневосточная транспортная прокуратура.
«

"Сегодня (20 апреля) при перекачке топлива в береговые емкости из танкера "Александр Кащук", находящегося на шестом причале Холмского морского торгового порта, произошел разлив нефтепродуктов", — говорится в сообщении ведомства.

Вокруг судна установили боновое заграждение, чтобы избежать распространения горючего в окружающую среду.
Проверкой инцидента занимается сахалинская транспортная прокуратура. Она выяснит соблюдение законодательства при эксплуатации водного транспорта и при наличии оснований примет соответствующие меры.
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ПроисшествияСахалин
 
 
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